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    擱淺巨鯊誤闖海灘！驚人空拍畫面曝光

    一隻鯊魚本週四在英國北約克郡法利（Filey）海灘擱淺，英國海洋生物救援組織（BDMLR）獲報後到場照顧，並在昨（24）日嘗試將牠放回海中，不過行動卻以失敗告終。（擷取自推特）

    一隻鯊魚本週四在英國北約克郡法利（Filey）海灘擱淺，英國海洋生物救援組織（BDMLR）獲報後到場照顧，並在昨（24）日嘗試將牠放回海中，不過行動卻以失敗告終。（擷取自推特）

    2020-07-25 18:39:54

    〔即時新聞／綜合報導〕一隻鯊魚本週四在英國北約克郡法利（Filey）海灘擱淺，英國海洋生物救援組織（BDMLR）獲報後到場照顧，並在昨（24）日嘗試將牠放回海中，不過行動卻以失敗告終。從空拍畫面可見，這隻15英呎（約4.5公尺）長的鯊魚巨大的體型，讓一旁工作人員顯得相當嬌小；而在野放過程中，鯊魚似迷失了方向，不斷想游回岸上。

    綜合外媒報導，該隻擱淺巨鯊為姥鯊（Basking sharks），儘管體型龐大，但牠們以浮游生物為食，對人類無害，一般壽命達到50年，是僅次於鯨鯊的世界上第二大魚類。夏天時，這種鯊魚常常在蘇格蘭的水域被人發現，不過在東岸並不常看到他們。

    救援組織昨日將鯊魚從淺灘帶回水中，試圖讓牠游回大海，不幸的是，鯊魚似乎喪失辨認方向的能力，不斷在淺灘盤旋，有時還需要救援人員幫忙支撐。救援人員認為，這隻鯊魚可能在擱淺時傷到腦部，或是有缺氧情形，導致定位能力受損。

    目前，鯊魚被救援人員注射了安眠藥物，暫時留在淺灘。在海灘的民眾近距離看到巨大的鯊魚後，也感到相當震驚。

    報導指出，海洋生物救援組織、法利海灘警衛隊、救生隊都盡了最大努力幫助鯊魚，也希望牠能重返大海。

    鯊魚被救援人員注射了安眠藥物，暫時留在淺灘。（擷取自BDMLR推特）

    鯊魚被救援人員注射了安眠藥物，暫時留在淺灘。（擷取自BDMLR推特）

    在海灘的民眾近距離看到巨大的鯊魚後，也感到相當震驚。（擷取自BDMLR推特）

    在海灘的民眾近距離看到巨大的鯊魚後，也感到相當震驚。（擷取自BDMLR推特）

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