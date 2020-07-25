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    是朋友不是寵物...為了救愛犬他付出性命 和狗狗共赴黃泉

    32歲男子福斯泰克（Pablo Fustec）在墨西哥和愛犬徒步旅行時，大丹犬薩沙（Sasha，右）不慎跌落高溫熱泉，福斯泰克見狀直接跳入泉水救狗但全身遭嚴重燙傷，最後和狗狗一起共赴黃泉。（美聯社）

    32歲男子福斯泰克（Pablo Fustec）在墨西哥和愛犬徒步旅行時，大丹犬薩沙（Sasha，右）不慎跌落高溫熱泉，福斯泰克見狀直接跳入泉水救狗但全身遭嚴重燙傷，最後和狗狗一起共赴黃泉。（美聯社）

    2020-07-25 15:40:40

    〔即時新聞／綜合報導〕哭了！法國和墨西哥雙重國籍的32歲男子福斯泰克（Pablo Fustec），日前牽著愛犬在墨西哥米卻肯州錫納佩誇羅（Zinapécuaro）出門旅行，狗狗卻不慎跌落高溫熱泉，他見狀二話不說直接跳入泉水救狗但全身遭嚴重燙傷，最後和愛犬雙雙喪命。

    據《美聯社》報導，2017年9月墨西哥城大地震後，現場一片人間煉獄造成數百人死亡，福斯泰克在街道上發現了無家可歸的黑白大丹犬薩沙（Sasha），就這樣把狗狗帶回家飼養。福斯泰克的姐姐索菲（Sophie）回憶，弟弟總是把狗狗當成寶貝，把牠們當成人類一樣對待。

    然而，福斯泰克6月13日和伴侶拉莫斯（Jonathan Ramos）牽著3隻狗徒步旅行時，薩沙意外摔進滾燙的泉水裡，福斯泰克也跟著跳了進去要救出愛犬，但他從泉水出來後才發現自己受到嚴重的燙傷。

    大丹犬薩沙當場死亡，拉莫斯則背著福斯泰克四處求救，直到40分鐘後才找到一輛救護車，福斯泰克送醫後全身有70％的燒燙傷以及敗血性休克，親友們四處徵求適合的捐血者前來幫忙。

    不過，福斯泰克動手術後仍然於7月5日不治，其骨灰由拉莫斯帶回法國，離開了他居住10年的墨西哥，魂歸出生的故鄉法蘭西。

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