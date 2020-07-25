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    《紐時》曝美有「人類做不出」飛行器殘骸 將公布調查報告

    美國國防部日前發布3支不明飛行物體（UFO）的影片。（擷取自影片）

    美國國防部日前發布3支不明飛行物體（UFO）的影片。（擷取自影片）

    2020-07-25 14:35:07

    〔即時新聞／綜合報導〕人類在宇宙中是否為唯一的智慧種族，一直是步入太空時代以來的熱門問題，《紐約時報》報導，曾在美國國防部秘密單位服務的天體物理學家表示，美方擁有「最尖端技術都無法打造的飛行器殘骸」，而美國國會已要求國防部對此提供報告。

    根據《紐約時報》報導，從2007年開始參與美國防情報局UFO計畫的天體物理學家戴維斯（Eric W. Davis）近日表示，目前仍有不明數量的飛行器殘骸在美國掌握之下，秘密小組多年來對其組成方式及採用的材料進行研究，現仍未能確定其來源，唯一知道的就是「我們做不出來」。

    現任職於美國非營利組織「航太」（Aerospace Corporation）的戴維斯表示，美國國會對此並非一無所知，他憶述，自己曾在去年10月向參議院軍事委員會及情報委員會做出秘密簡報。

    美國共和黨籍參議院情報委員會代主席盧比歐（Marco Rubio）則認為，目前當務之急是分析這些不明飛行物的來源，比起外星來客，他更擔憂是俄國、中國或其他潛在競爭對手獲得了「某種技術飛躍」，使其超過美國最尖端的技術。

    據悉，美國國防部相關部門現仍持續進行不明飛行物的相關研究，按今年通過的新法案，研究部門須在目擊事件等情報曝光後180天內向公眾報告部分發現及進度。

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