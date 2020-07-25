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    降旗撤國徽！中駐休士頓總領館關門 美官員進入搜查

    中國駐休士頓總領館降下中國國旗、卸下中國國徽，人員已撤離。（美聯社）

    中國駐休士頓總領館降下中國國旗、卸下中國國徽，人員已撤離。（美聯社）

    2020-07-25 06:34:24

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府21日要求72小時內中國關閉駐德州休士頓總領事館，儘管中國駐休士頓總領事蔡偉拒絕閉館，但仍在當地時間24日下午4時（台灣時間25日凌晨5時）限期屆滿時，總領事館關閉、撤離人員，並降下中國國旗、卸下中國國徽。

    綜合媒體報導，在限期屆滿前夕，美國執法人員在總領事館外拉起封鎖線，中國駐休士頓人員趕緊在限期內將館內清空，用卡車運走，甚至連垃圾桶都帶走。

    當地時間24日下午，中國駐休士頓總領館將國旗降下，並卸下中國國徽，鎖上總領館大門。《路透》報導，限期在當地時間24日下午4時生效不久，一群疑似美國官員的人強行將總領館的後門打開進入搜查，並將另一側的門鎖上。休士頓當地媒體報導，據了解這些人是美國國務院的聯邦官員，他們連續3次破門失敗後，強行使用電動工具打開後門。

    美國媒體《Politico》於當地時間23日刊登中國駐休士頓總領事蔡偉的專訪報導，蔡偉指出，中國已就美方要求關閉休士頓總領事館一事進行抗議，而休士頓總領事館也將維持開放直至另行通知。蔡偉還稱，「今天我們仍然正常運作，我們會再看看明天將發生什麼事」，不過駐德州休士頓總領事館仍在24日關閉。

    疑似美國官員強行破門。（法新社）

    疑似美國官員強行破門。（法新社）

    中國駐休士頓人員將總領館清空。（法新社）

    中國駐休士頓人員將總領館清空。（法新社）

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