印中邊界衝突未解！印度退役中將：應攻佔中國領土

印度退役中將建議軍方攻佔中國軍力脆弱的邊境地帶，作為與中方談判的籌碼。（美聯社檔案照）

2020-07-25 01:05:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度上月在邊界地帶爆發流血衝突，造成20名印度士兵死亡，兩國緊張情勢至今尚未緩解，印度退役中將投書媒體，建議政府直接出兵佔領中國領土，以換取談判籌碼。

印度退役中將潘納格（Lt Gen H S Panag）在《The Print》發文指出，印度軍隊與中國解放軍在邊界地帶陷入僵局，中方保持強硬的態度，拒絕在拉達克地區的領土爭議上有所讓步，潘納格認為，印度軍方有責任迫使中方撤出爭議地帶，較「不優雅」的做法是直接從共軍入侵點擊退他們。

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潘納格說，這種做法的好處是能夠限制住衝突的規模，而且可以在印方選擇的天候狀況、時機點進行，但相對地也存在著缺點，印度軍隊要發動突襲實屬不易，且士兵們的攻擊目標，會是有所準備的解放軍，共軍會在印軍進攻處布置好防禦工事以迎敵。

潘納格提到，但印軍能有第二種做法，就是轉而攻擊、佔領實際控制線（LAC）上，其他中國軍力脆弱的地區，藉此與中方進行交換，作為要求解放軍撤出印度領土的籌碼，如此一來印軍能主導局勢，視印方的準備程度、戰略來決定行動的時機，「從邏輯上講，這方法應該是首選。」

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