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    法國態度急轉彎棄用華為 中共官媒：讓人錯愕

    法國財經部長勒梅爾 （Bruno Le Maire） 21日才說不會禁止華為，馬上就傳法國當局將棄用華為設備，中國官媒直呼錯愕。（法新社）

    法國財經部長勒梅爾 （Bruno Le Maire） 21日才說不會禁止華為，馬上就傳法國當局將棄用華為設備，中國官媒直呼錯愕。（法新社）

    2020-07-24 22:33:40

    〔即時新聞／綜合報導〕《路透》報導指出法國當局告知購買華為5G設備的電信營運商，一旦到期將無法續簽該設備的許可證，以有效將中國公司從法國移動網路中淘汰。但法國財經部長勒梅爾 （Bruno Le Maire） 21日才說不會禁止華為，沒想到那麼快就有這種消息出來，中共官媒《環球時報》直呼很錯愕。

    根據《路透》22日報導，表示有知情人士透露說法國官方已告知擬買華為5G設備的電信營運商，一旦他們的設備執照過期，將不能夠更新。鑑於5G等新的移動技術至少需要8年才能獲得投資回報，電信運營商很難冒險投資華為的設備。而法國國家資訊系統安全局（ANSSI）本月也曾表示，會允許電信營運商在3年至8年執照許可下，使用包括華為在內的設備，也就是說實質上在2028年之前，法國就會逐步淘汰華為。

    中共官媒《環球時報》今天（24日）則表示，法國財經部長勒梅爾才剛說「不歧視、不禁止華為」，沒想到時隔不到48小時，法國態度竟180度大轉彎，直呼讓人相當錯愕。而中國社科院歐洲研究所研究員趙俊傑分析認為，法國變臉的原因有二：一是美國的施壓不斷升級；二是來自法國等歐洲國家內部，聲稱這些國家對中國的崛起沒有心理準備，且不甘心在國際事務上落後。

    中國外交部在23日的例行記者會上針對法國將棄用華為一事，表示「希望並相信法方能夠信守承諾，排除干擾，繼續堅持市場經濟原則和自由貿易規則，以實際行動為包括華為在內的在法投資中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境，切實維護中法經貿關係良好發展勢頭。」

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