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    武漢肺炎》美疫情嚴峻 川普宣布取消佛州共和黨代表大會

    川普表示，在武漢肺炎疫情嚴峻的情況下進行集會是「不對的」。（美聯社）

    川普表示，在武漢肺炎疫情嚴峻的情況下進行集會是「不對的」。（美聯社）

    2020-07-24 22:00:19

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普24日在白宮宣布取消佛州的共和黨員代表大會，並表示在現今武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻的情況下進行集會是「不對的」。

    根據《BBC》報導，川普認為，民眾的安全是他這次選擇取消集會的主要原因，不能讓成千上萬參與者面臨風險；並提到目前的情況和以往不同，這樣的情勢恐怕還會持續一陣子，政府須帶頭作好榜樣、謹慎以待，不能冒險舉辦集會。

    以往為期4天的全國黨員代表大會是總統大選黨內競賽的亮點，黨員代表將會選出代表總統大選的提名人，該活動也會吸引成千上萬人參與，是選前造勢的關鍵活動；特別是佛州是僅次於加州、紐約州的關鍵選區，但因美國疫情持續惡化，川普也不得不因民眾安全而取消該活動。

    8月24日於北卡羅來納州（North Carolina）的夏洛特市（Charlotte）舉辦的共和黨全國黨員大會也將會縮減為半天，川普將會在當天正式被提名為共和黨的總統參選人。

    目前美國因武漢肺炎累計死亡人數已超過14.4萬人，近日加州已超越紐約州成為美國確診人數最多的地區，累計確診人數為40.9萬人。

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