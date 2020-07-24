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    香港第3波疫情疑來自萬名船員 專家批免檢疫如「無掩雞籠」

    香港一處養老院爆發疫情，24日防疫人員協助院內住戶撤離。（美聯社）

    香港一處養老院爆發疫情，24日防疫人員協助院內住戶撤離。（美聯社）

    2020-07-24 19:45:09

    〔編譯管淑平／綜合報導〕香港的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情出現第3波疫情，24日新增123起確診，連續第3天單日新增確診病例數打破1月爆發疫情以來的新高紀錄。部份衛生專家質疑，港府對貨船船員給予豁免強制檢疫，造成這波疫情反彈。海事處24日回應媒體查詢，證實有約1萬多名船員豁免強制檢疫。

    「立場新聞」報導，香港大學醫學院院長梁卓偉23日指出，分析這波患者體內病毒基因，發現其中本土病例病毒，與4、5月時的本土病例病毒不同，因此相信目前疫情並非之前的本土病例蔓延，而是輸入病例，估計至少有3個源頭，包括豁免強制檢疫的機組員、船員等，搭計程車時傳播病毒給計程車駕駛，進而造成後續交叉感染，使疫情在社區蔓延。

    港府的其他衛生專家顧問許樹昌、袁國勇等也曾指出，豁免強制檢疫成為邊境防疫漏洞，很可能是第3波疫情爆發源頭。

    23日港府證實分屬6艘貨船的6名船員在船上確診，船隻目前停泊在南ㄚ島附近海上隔離，「香港01」報導，其中1名確診船員11日從菲律賓抵達香港前2天便出現症狀，但是仍順利登機抵港。

    港府豁免貨船船員、跨境貨車或巴士司機和必要車務員、須往返中、港、澳、台履行職責的機組員等33類人士豁免強制檢疫14天措施。

    船務代理公司表示，香港豁免船員檢疫後，成為疫情下亞洲少數的中轉站，到港停泊、換班的船隻增加2到3倍，每天約有800多名豁免檢疫船員抵港，從中環、上環、大角咀海濱公園碼頭上岸，之後搭車到酒店住宿一晚，次日到機場搭機離港，入住飯店後不能再外出，但是在港停留期間無衛生署人員介入協助防疫。

    港大感染及傳染病中心總監何栢良24日批評，這次6名外籍船員染疫事件反映當局仍未封堵防疫漏洞，此豁免政策如「無掩雞籠」（沒蓋蓋子的雞籠可隨意出入），「有常識都知道會出事」，呼籲政府立即取消該政策。

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