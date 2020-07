美女子拉出「銀色大便」！醫生曝悲慘原因

2020-07-24 20:55:23

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名69歲婦女先前到醫院就診,她除了因腸胃問題導致她已頭痛兩週,直腸鏡更顯示她的糞便顏色為「銀色」。該婦女患有轉移性大腸癌,醫學研究小組認為,糞便的異常顏色,與她服用的藥物有關。

綜合外媒報導,《新英格蘭醫學雜誌》提到這起罕見病例,表示這名婦女因為轉移性大腸癌,已經頭暈了兩個星期。婦女的癌細胞不但已經擴散到肝臟,同時還被發現她盲腸、直腸有腫瘤。而在照大腸鏡時,更發現她的糞便顏色呈現異常的銀色。

研究小組認為,可能是由於服藥的原因,導致她糞便中產生的黑色素結合黃疸症狀,才產生銀色的糞便。報導引述期刊中的醫生說法,也指出糞便的顏色通常會受到飲食、膽汁多寡影響。當膽汁的色素通過腸胃,將使它的綠色變成棕色。

而該案例中,醫師最後評估並與患者討論後,也決定讓病重的婦女接受安寧照護,讓她臨終時能較為舒適。

A 69-year-old woman with metastatic colon cancer presented with a 2-week history of dizziness. Rectal examination showed silver-colored stool.