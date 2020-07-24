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    美女子拉出「銀色大便」！醫生曝悲慘原因

    美國一名69歲婦女先前到醫院就診，她除了因腸胃問題導致她已頭痛兩週，直腸鏡更顯示她的糞便顏色為「銀色」。圖為廁所示意圖。（法新社）

    美國一名69歲婦女先前到醫院就診，她除了因腸胃問題導致她已頭痛兩週，直腸鏡更顯示她的糞便顏色為「銀色」。圖為廁所示意圖。（法新社）

    2020-07-24 20:55:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名69歲婦女先前到醫院就診，她除了因腸胃問題導致她已頭痛兩週，直腸鏡更顯示她的糞便顏色為「銀色」。該婦女患有轉移性大腸癌，醫學研究小組認為，糞便的異常顏色，與她服用的藥物有關。

    綜合外媒報導，《新英格蘭醫學雜誌》提到這起罕見病例，表示這名婦女因為轉移性大腸癌，已經頭暈了兩個星期。婦女的癌細胞不但已經擴散到肝臟，同時還被發現她盲腸、直腸有腫瘤。而在照大腸鏡時，更發現她的糞便顏色呈現異常的銀色。

    研究小組認為，可能是由於服藥的原因，導致她糞便中產生的黑色素結合黃疸症狀，才產生銀色的糞便。報導引述期刊中的醫生說法，也指出糞便的顏色通常會受到飲食、膽汁多寡影響。當膽汁的色素通過腸胃，將使它的綠色變成棕色。

    而該案例中，醫師最後評估並與患者討論後，也決定讓病重的婦女接受安寧照護，讓她臨終時能較為舒適。

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