報復性關閉美國領館 中國外交部：龐皮歐對中共惡意攻擊

中國外交部發言人汪文斌（見圖）駁斥美國國務卿龐皮歐的言論。（法新社檔案照）

2020-07-24 18:10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府本週對中國駐休士頓總領事館發出逐客令，美國國務卿龐皮歐23日指出，美方往後的相關政策制定，不應依據中國領導人「說什麼」，而是要看中方「怎麼做」而決定；中國外交部發言人汪文斌今天指出，中方決定關閉美國駐成都總領館作為回應，因該館人員從事與其身分不符的活動，而龐皮歐的言論是對中共的惡意攻擊。

根據中國《央視》報導，中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時表示，「7月24日上午，中國外交部通知美國駐中使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。」

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汪文斌說，「7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，及中美條約的有關規定，嚴重破壞美中關係，中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法、國際關係和基本準則，符合外交慣例，美中之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。」

汪文斌強調：「我們在此呼籲美方，立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重回正常創造必要條件，美駐成都總領館的相關人員，從事與其身分不符活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次就此提出交涉，美方對此心知肚明。」

根據中國《環球時報》報導，汪文斌證實，中國駐休士頓總領館目前還在運作中，龐皮歐發表的談話，是對中共和中國的社會制度進行惡意攻擊，對中國的內外政策進行無端指責，相關罔顧事實、顛倒黑白、充斥意識形態偏見和冷戰思維，是美國政府高官近期密集炮製的「涉中政治謊言」大雜燴，中方對此表達強烈憤慨和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

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