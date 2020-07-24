「三峽潰壩預演」影片曝光！中國防汛人員驚呆了

2020-07-24 00:54:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域與南方各省水患不斷，中方統計，6月主汛期以來，截至22日已有4552萬人受災，網路上竟開始流傳「超專業」的「三峽潰壩預演」影片，中國第一線防汛人員看完也驚呆，直呼：「一般人做不出來。」

根據《希望之聲》報導，23日起，網路上開始流傳1支「三峽潰壩預演」影片，片頭先介紹三峽大壩高度為海拔181公尺，壩體長度2355公尺，正常蓄水高度175公尺，總容量393億立方公尺，接著顯示出三峽大壩正面模擬畫面，並讓壩體完全粉碎，開始闡述「一旦潰壩」的嚴重後果。

影片聲明「以下視頻（影片）演示中的所有數據均為預估，不作為實際參考」，在潰壩以後，高達近百公尺的洪水迅速下洩，由於河道兩岸山體的阻隔，洪水無法分散，下洩的洪水時速將超過100公里，三峽至宜昌河道長度僅50公里，潰壩30分鐘內洪水摧毀葛洲壩到達宜昌城區，高達20公尺的洪水以時速70公里的速度摧毀宜昌，5小時內，宜昌水位將高達10公尺。

模擬影片中，洪水過宜昌後繼續沿河道前進，以不低於時速60公里的速度淹沒沿途城鎮，洪水高度約15到20公尺，淹沒宜都後，洪水沖出山地來到開闊的平原地區，洪水開始向周圍擴散，以扇面繼續前進，受災面積將大大增加，由於洪水分散開來，高度將降至8公尺以下，流速降為時速25公里，但長江主河道的洪水流速仍不低於時速35公里洪水淹沒荊州，一部分擴散出主河道的洪水將直奔武漢。

三峽至岳陽沿江長度350公里，潰壩5小時內洪水到達岳陽，當地的洞庭湖總容量220億立方公尺，如不是在汛期，將發揮很大的緩衝作用，岳陽市淹水深度約5公尺，由於洞庭湖的緩衝分流，不會長時間淹水，大面積的洪水繼續向東流，經過洪湖緩衝，蓄留下部分水量，洪湖總容量約160億立方公尺，三峽至武漢沿江長度700公里，潰壩10小時候洪水到達武漢，當地海拔18至40公尺，洪水來到武漢的地面高度約7公尺，武漢部分城區得以保全，淹水深度約5公尺，但由於過了武漢後水道又變狹窄，洪水排出緩慢，武漢積水不易消退。

中國安徽省第1線防汛人員認為，這支影片應該是半官方機構做出的沙盤推演，一般人無法做出如此專業的推測，但將影片洩出並放到網路上供人傳閱，防汛人員認為應有相關目的，可能是三峽大壩已經有問題浮現，他認為，若再發生超大暴雨的話，會使防汛形勢更為嚴峻，三峽大壩上游一旦再有超大洪水，也會使情況相當危險。

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