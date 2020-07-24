為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    「三峽潰壩預演」影片曝光！中國防汛人員驚呆了

    2020-07-24 00:54:30
    長江流域災情四起，三峽大壩的蓄洪作用備受質疑。圖為7月21日三峽大壩大開閘門洩洪。（法新社檔案照）

    長江流域災情四起，三峽大壩的蓄洪作用備受質疑。圖為7月21日三峽大壩大開閘門洩洪。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域與南方各省水患不斷，中方統計，6月主汛期以來，截至22日已有4552萬人受災，網路上竟開始流傳「超專業」的「三峽潰壩預演」影片，中國第一線防汛人員看完也驚呆，直呼：「一般人做不出來。」

    根據《希望之聲》報導，23日起，網路上開始流傳1支「三峽潰壩預演」影片，片頭先介紹三峽大壩高度為海拔181公尺，壩體長度2355公尺，正常蓄水高度175公尺，總容量393億立方公尺，接著顯示出三峽大壩正面模擬畫面，並讓壩體完全粉碎，開始闡述「一旦潰壩」的嚴重後果。

    影片聲明「以下視頻（影片）演示中的所有數據均為預估，不作為實際參考」，在潰壩以後，高達近百公尺的洪水迅速下洩，由於河道兩岸山體的阻隔，洪水無法分散，下洩的洪水時速將超過100公里，三峽至宜昌河道長度僅50公里，潰壩30分鐘內洪水摧毀葛洲壩到達宜昌城區，高達20公尺的洪水以時速70公里的速度摧毀宜昌，5小時內，宜昌水位將高達10公尺。

    模擬影片中，洪水過宜昌後繼續沿河道前進，以不低於時速60公里的速度淹沒沿途城鎮，洪水高度約15到20公尺，淹沒宜都後，洪水沖出山地來到開闊的平原地區，洪水開始向周圍擴散，以扇面繼續前進，受災面積將大大增加，由於洪水分散開來，高度將降至8公尺以下，流速降為時速25公里，但長江主河道的洪水流速仍不低於時速35公里洪水淹沒荊州，一部分擴散出主河道的洪水將直奔武漢。

    網傳1段「三峽潰壩預演」影片，中國防汛人員認為影片做得相當專業，應非出自常人之手。（圖取自推特）

    網傳1段「三峽潰壩預演」影片，中國防汛人員認為影片做得相當專業，應非出自常人之手。（圖取自推特）

    三峽至岳陽沿江長度350公里，潰壩5小時內洪水到達岳陽，當地的洞庭湖總容量220億立方公尺，如不是在汛期，將發揮很大的緩衝作用，岳陽市淹水深度約5公尺，由於洞庭湖的緩衝分流，不會長時間淹水，大面積的洪水繼續向東流，經過洪湖緩衝，蓄留下部分水量，洪湖總容量約160億立方公尺，三峽至武漢沿江長度700公里，潰壩10小時候洪水到達武漢，當地海拔18至40公尺，洪水來到武漢的地面高度約7公尺，武漢部分城區得以保全，淹水深度約5公尺，但由於過了武漢後水道又變狹窄，洪水排出緩慢，武漢積水不易消退。

    中國安徽省第1線防汛人員認為，這支影片應該是半官方機構做出的沙盤推演，一般人無法做出如此專業的推測，但將影片洩出並放到網路上供人傳閱，防汛人員認為應有相關目的，可能是三峽大壩已經有問題浮現，他認為，若再發生超大暴雨的話，會使防汛形勢更為嚴峻，三峽大壩上游一旦再有超大洪水，也會使情況相當危險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    專家曝武漢危險！中國官方承認：三峽大壩無法「包打天下」
    2020-07-21 01:23

    專家曝武漢危險！中國官方承認：三峽大壩無法「包打天下」
    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了
    2020-07-20 06:13

    三峽大壩持續「超級洩洪」被拍到 官方：聽天由命了
    高房價擠壓 北客大量外移1字頭區域

    高房價擠壓 北客大量外移1字頭區域
    下游慘了！衛星照曝三峽大壩大開閘門「超級洩洪」
    2020-07-16 06:13

    下游慘了！衛星照曝三峽大壩大開閘門「超級洩洪」
    三峽大壩水情監控停擺6小時 長江中下游、南京危險了
    2020-07-14 06:02

    三峽大壩水情監控停擺6小時 長江中下游、南京危險了
    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢

    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢
    三峽大壩恐遇大洪水 中國學者預言「12災」
    2016-06-20 12:41

    三峽大壩恐遇大洪水 中國學者預言「12災」
    國際今日熱門
    2020-07-23 06:15

    驚險！火燒公寓2童跳下4樓 路人群集成功救援 影片

    2020-07-23 09:44

    中國駐休士頓領事館 魯比歐：是龐大間諜網的中心

    2020-07-23 06:22

    執照到期不更新 法國迂迴跟進美英 禁用華為5G

    2020-07-23 06:13

    希臘沿海村莊森林大火 進逼軍營炸藥庫

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播