搭車脫內褲還留神秘液體 辣妹讓計程車司機下場好慘

越南河內有計程車司稱自稱載到一名女乘客，對方卻因車上沒開冷氣熱到脫內褲、還留下一攤神秘液體，引發越南鄉民熱議。圖為計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2020-07-24 00:25:34

〔即時新聞／綜合報導〕越南首都河內1名計程車司機的老婆在車上發現女用內褲，懷疑老公偷吃，鬧到要離婚，司機卻道出一段離奇遭遇，聲稱在紅燈區搭載1名女子，對方嫌車上沒開冷氣，居然熱到脫內褲，還在座椅上留下一攤神秘液體。這段故事引發越南鄉民熱議，有人覺得離奇，但也有人相信司機說的是實話。

綜合越南媒體報導，這事發生在17日，司機自稱當天在知名的紅燈區尋找客人，期間有一名穿短裙的年輕女子叫車，他很開心地招待女子上車，沒想到竟是噩夢的開始。

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報導指出，女子一上車就散發濃濃的酒味，接著還抽起菸來，看起來心情似乎非常不好，按照司機的說法，因為擔心菸味會跑進冷氣管道中，因此馬上把冷氣關掉，女子因此熱到跟司機要求「打開空調，太熱了」！司機則說因為她抽菸不能開，但女子仍說：「我真的好熱啊！」司機只好回她：「會熱妳就把衣服脫掉。」未料女子下一秒竟把內褲脫掉。

司機說，他見狀當場傻眼，只好趕緊將女子載到指定地點就離開，連車資也沒收，沒想到女子下車後沒把內褲帶走，遺留在座位上，椅墊上還留下一攤不明液體，他立刻搖下車窗大喊「小姐妳內褲沒拿」，但該名女子已不見蹤影，他也不知道該怎麼處理。

司機說，沒想到隔天老婆突然對他說：「我們離婚吧！」追問下才發現，原來是車上的內褲被老婆發現，懷疑他在外面偷吃；報導指稱，雙方正在協議離婚。

相關話題引發越南鄉民熱議，有人笑說「不能和女人開玩笑」、「女人真的很危險，你應該遠離」、「在某些情況下，我相信你」；但也有人質疑，「這是一個有趣的故事，但很荒謬」、「車上有沒有錄影啊」、「這到底是怎麼回事」。

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