為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    搭車脫內褲還留神秘液體 辣妹讓計程車司機下場好慘

    越南河內有計程車司稱自稱載到一名女乘客，對方卻因車上沒開冷氣熱到脫內褲、還留下一攤神秘液體，引發越南鄉民熱議。圖為計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    越南河內有計程車司稱自稱載到一名女乘客，對方卻因車上沒開冷氣熱到脫內褲、還留下一攤神秘液體，引發越南鄉民熱議。圖為計程車示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    2020-07-24 00:25:34

    〔即時新聞／綜合報導〕越南首都河內1名計程車司機的老婆在車上發現女用內褲，懷疑老公偷吃，鬧到要離婚，司機卻道出一段離奇遭遇，聲稱在紅燈區搭載1名女子，對方嫌車上沒開冷氣，居然熱到脫內褲，還在座椅上留下一攤神秘液體。這段故事引發越南鄉民熱議，有人覺得離奇，但也有人相信司機說的是實話。

    綜合越南媒體報導，這事發生在17日，司機自稱當天在知名的紅燈區尋找客人，期間有一名穿短裙的年輕女子叫車，他很開心地招待女子上車，沒想到竟是噩夢的開始。

    報導指出，女子一上車就散發濃濃的酒味，接著還抽起菸來，看起來心情似乎非常不好，按照司機的說法，因為擔心菸味會跑進冷氣管道中，因此馬上把冷氣關掉，女子因此熱到跟司機要求「打開空調，太熱了」！司機則說因為她抽菸不能開，但女子仍說：「我真的好熱啊！」司機只好回她：「會熱妳就把衣服脫掉。」未料女子下一秒竟把內褲脫掉。

    司機說，他見狀當場傻眼，只好趕緊將女子載到指定地點就離開，連車資也沒收，沒想到女子下車後沒把內褲帶走，遺留在座位上，椅墊上還留下一攤不明液體，他立刻搖下車窗大喊「小姐妳內褲沒拿」，但該名女子已不見蹤影，他也不知道該怎麼處理。

    司機說，沒想到隔天老婆突然對他說：「我們離婚吧！」追問下才發現，原來是車上的內褲被老婆發現，懷疑他在外面偷吃；報導指稱，雙方正在協議離婚。

    相關話題引發越南鄉民熱議，有人笑說「不能和女人開玩笑」、「女人真的很危險，你應該遠離」、「在某些情況下，我相信你」；但也有人質疑，「這是一個有趣的故事，但很荒謬」、「車上有沒有錄影啊」、「這到底是怎麼回事」。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開冷氣「緊閉門窗」是錯的？ 環保局公布正確做法
    2020-07-18 21:41

    開冷氣「緊閉門窗」是錯的？ 環保局公布正確做法
    沒有冷氣怎樣抵抗夏季高溫？古代人靠秘密武器度過炎炎夏日
    2020-07-17 20:30

    沒有冷氣怎樣抵抗夏季高溫？古代人靠秘密武器度過炎炎夏日
    高房價擠壓 北客大量外移1字頭區域

    高房價擠壓 北客大量外移1字頭區域
    越南復航台灣？ 外交部證實：越方正在規畫配套措施
    2020-07-16 12:03

    越南復航台灣？ 外交部證實：越方正在規畫配套措施
    越南交通部提案 8月即與台灣等地復航
    2020-07-15 18:48

    越南交通部提案 8月即與台灣等地復航
    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢

    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢
    國際今日熱門
    2020-07-23 06:15

    驚險！火燒公寓2童跳下4樓 路人群集成功救援 影片

    2020-07-23 00:50

    勘災跌倒影片瘋傳！傳中共下令官媒封殺李克強 影片

    2020-07-23 00:39

    無懼港版國安法！全科狀元諷喻香港：竊鈎者誅 竊國者侯

    2020-07-23 01:16

    武漢肺炎》確診數雖下降 瑞典：預估最少還會有千人死亡

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播