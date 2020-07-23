武漢肺炎》巴黎汙水道再度驗出病毒 研究人員警告：可能是徵兆

法國汙水道的廢水樣本近來再度驗出病毒。圖為法國實驗室研究員穿防護服和口罩檢測廢水樣本。（路透）

2020-07-23 23:54:01

〔即時新聞／綜合報導〕不同於台灣的防疫阻絕成功，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在多國延燒。近來，法國汙水道的廢水樣本再度驗出病毒，對此，研究人員認為，此水質檢測資訊並不意味著疫情將再度爆發，但仍可在早於感染者出現症狀前，作為病毒散播前的徵兆與警訊。

據路透報導，法國水質檢測實驗室指出，巴黎實施封城後，六月底巴黎汙水道系統取樣的廢水樣本中病毒一度絕跡，然而，近來再度驗出武漢肺炎病毒。

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法國感染率正在下降中，然而法國官員本週宣布，在一連串的感染率激增後，強制性要求民眾在封閉的公共空間須配戴口罩。至今，疫情已經奪去了法國超過3萬條人命。

荷蘭、法國、澳洲等多國科學家的早期研究認為，藉由採樣污水道的廢水偵測病毒量（SARS-CoV-2），可以估計該地區的感染人數，而無須進行全面檢疫。

法國公共水資源公司（Eau de Paris）管理的水質檢測實驗室負責人穆林（Laurent Moulin）提出警示，此次偵測到病毒並不意味疫情將再度爆發，但與其他數據交叉比對下，此偵測資訊能夠在早於感染病患出現症狀而就醫前，作為病毒散播前的徵兆與警訊。

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