中國婦女跳樓躲夫家暴 離不了婚引熱議

中國劉姓女子被丈夫家暴，為求逃生從2樓窗台跳出。（圖擷自《梨視頻》）

2020-07-23 23:40:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一劉姓女子爆料，指她在去年8月被丈夫家暴，為逃離暴行，她從2樓窗台跳下，導致全身9處骨折、雙下肢截癱等嚴重傷勢，後來她提起離婚訴訟，但法院指男方不願離婚，雙方意見不統一，要求調解，待刑事判決有結果後再一起決定，目前她正申請二次開庭。

綜合中媒報導，劉女憶述去年8月，丈夫賭博後對她施以暴行，不只甩耳光、扯頭髮拖行，還出手毆打，造成她眼眶骨折，由於門被鎖住，為求逃生，她從2樓窗台縱身一跳，摔成重傷，整段過程被監視器錄下，至今還在住院治療，外出只能依靠輪椅行動。

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劉女說，至今有3次家暴，第一次因丈夫賭博輸錢雙方起爭執，後來因為男方主動道歉，態度誠懇，並保證會改掉賭博惡習，讓她選擇原諒，結果經過一年多，她再次被丈夫毆打，此次事件是第三次，而且又和賭博問題有關，她不幸被遷怒。

報導指出，事發近一年，因丈夫拒絕離婚，她仍未能成功離婚，雖有向法院提起離婚訴訟，但在14日首次開庭後，法院稱雙方意見不統一，要求調解，待刑事判決有結果後再一起決定。對此，劉女無法接受，正申請二次開庭。

此事在微博上引發中國網友熱烈討論，紛紛表示「每天一個恐婚新聞」、「法院是想釀出一個殺人案才行啊？」、「這種男的要扒光捆了給猛犬咬爛才行」、「女性還談什麼自由權利，你連離婚的自由都沒有」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

事情揭發後，許多中國網友紛紛在新聞底下留言批評。（圖擷自微博）

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