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    武漢肺炎》全球確診逾1525萬 日本增981例刷新單日最高紀錄

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，目前全球已超過1500萬例確診，逾62萬人死亡。（路透）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，目前全球已超過1500萬例確診，逾62萬人死亡。（路透）

    2020-07-23 23:24:34

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，目前全球已超過1500萬例確診，逾62萬人死亡。美國病例仍持續快速增加中，日本今日新增981例確診，創下單日最高紀錄；另外，歐洲也累計了超過300萬起確診案例。

    全球死亡數破62萬

    根據約翰霍普金斯大學統計 ，截至晚間11時，全球已有1525萬8470例確診、62萬4213人死亡。根據世界實時統計數據（Worldometers）統計，22日單日全球增加了28萬154例確診、7128人死亡，數字仍不見趨緩。

    目前美國疫情仍然嚴峻，已有397萬2162確診、14萬3204人死亡。該國從200萬攀升至300萬例確診花了27日，從300萬到今日近400萬確診，只花了16日。《路透》統計，平均每60秒，美國就有43例新確診。

    亞洲方面，日本今日再增981例確診，突破單日記錄，累積達2萬8251例。其中，東京都新增366例，也創下單日新高紀錄，大阪府增加104例確診，也已連續2日病例破百；印度今日再增2萬3652例確診，以總數126萬3336例確診居亞洲確診人數第一多的國家。

    歐洲方面，目前也已突破300萬例確診，並有超過20萬6000人死亡。俄羅斯目前累積確診79萬5038人，仍為歐洲病例最多的國家，其次為英國（超過29萬例確診）、西班牙（超過26萬例確診）和義大利（超過26萬例確診）。

    目前美國仍以397萬多例確診（世界實時統計數據統計已突破410萬）為世界確診數最多的國家，巴西以222萬多例確診位居第二，印度居第三。

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