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    加入反歧視示威 美波特蘭市長被聯邦執法人員催淚彈襲擊

    波特蘭市長惠勒（見圖）加入反歧視示威民眾，期間遭催淚瓦斯攻擊。（法新社）

    波特蘭市長惠勒（見圖）加入反歧視示威民眾，期間遭催淚瓦斯攻擊。（法新社）

    2020-07-23 23:48:50

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）在22日晚間至隔日清晨，加入了為期50多天的波特蘭示威活動，當他及其他示威者站在聯邦法院的圍欄上時，被總統川普派往波特蘭鎮壓動亂的聯邦執法人員發射催淚瓦斯攻擊。

    綜合外媒報導，22日晚間，惠勒試圖加入示威者，但被多數民眾嘲笑，但是當他大喊「Black lives matter（黑人的命也是命）」並在空中揮舞拳頭時得到了短暫的掌聲。惠勒反對波特蘭市中聯邦執法人員的存在，但批評者認為他沒有將地方警察部隊管制好，導致部隊利用武力及催淚瓦斯鎮壓示威民眾，他的到來並未受到許多示威者歡迎，示威者不但對他大吼大叫還口出惡語。

    惠勒告訴示威者：「我要感謝反對川普政府佔領這座城市的數千人。很重要的原因是，這不僅發生在波特蘭，我們在波特蘭處於第一線。」

    川普說，聯邦執法人員被派往波特蘭市是為了保護聯邦財產，但示威者和市長皆強烈反對他們的存在。示威活動已經進行了50多天，而其中許多示威活動是和平的。

    但惠勒表示，「這顯然是在浪費聯邦資源，而且情勢越來越危險。」，「我們沒有要求聯邦政府來這裡。我們不希望他們在這裡。他們沒有幫助局勢改善。他們沒有被適當培訓，所以我們要求他們離開。」

    遭遇催淚瓦斯攻擊後，惠勒告訴記者：「（催淚瓦斯）很刺痛。很難呼吸。我可以百分百誠實地告訴你。」他說，「我不害怕，但我很生氣。」

    《紐約時報》記者在推特上發布的影片和推文，惠勒在週四清晨被催淚瓦斯彈襲擊。影片顯示惠勒在人群中，催淚瓦斯在他身邊飄散，他戴著護目鏡和口罩，握住鼻子、雙眼緊閉。

    目前尚不清楚誰負責部署催淚瓦斯，也沒有任何跡象顯示市長是攻擊目標。波特蘭警方表示，他們沒有部署任何CS氣體（一種常用的催淚氣體）。

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