加入反歧視示威 美波特蘭市長被聯邦執法人員催淚彈襲擊

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)在22日晚間至隔日清晨,加入了為期50多天的波特蘭示威活動,當他及其他示威者站在聯邦法院的圍欄上時,被總統川普派往波特蘭鎮壓動亂的聯邦執法人員發射催淚瓦斯攻擊。

綜合外媒報導,22日晚間,惠勒試圖加入示威者,但被多數民眾嘲笑,但是當他大喊「Black lives matter(黑人的命也是命)」並在空中揮舞拳頭時得到了短暫的掌聲。惠勒反對波特蘭市中聯邦執法人員的存在,但批評者認為他沒有將地方警察部隊管制好,導致部隊利用武力及催淚瓦斯鎮壓示威民眾,他的到來並未受到許多示威者歡迎,示威者不但對他大吼大叫還口出惡語。

惠勒告訴示威者:「我要感謝反對川普政府佔領這座城市的數千人。很重要的原因是,這不僅發生在波特蘭,我們在波特蘭處於第一線。」

川普說,聯邦執法人員被派往波特蘭市是為了保護聯邦財產,但示威者和市長皆強烈反對他們的存在。示威活動已經進行了50多天,而其中許多示威活動是和平的。

但惠勒表示,「這顯然是在浪費聯邦資源,而且情勢越來越危險。」,「我們沒有要求聯邦政府來這裡。我們不希望他們在這裡。他們沒有幫助局勢改善。他們沒有被適當培訓,所以我們要求他們離開。」

遭遇催淚瓦斯攻擊後,惠勒告訴記者:「(催淚瓦斯)很刺痛。很難呼吸。我可以百分百誠實地告訴你。」他說,「我不害怕,但我很生氣。」

《紐約時報》記者在推特上發布的影片和推文,惠勒在週四清晨被催淚瓦斯彈襲擊。影片顯示惠勒在人群中,催淚瓦斯在他身邊飄散,他戴著護目鏡和口罩,握住鼻子、雙眼緊閉。

目前尚不清楚誰負責部署催淚瓦斯,也沒有任何跡象顯示市長是攻擊目標。波特蘭警方表示,他們沒有部署任何CS氣體(一種常用的催淚氣體)。

