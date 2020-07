向美國亮劍！中國解放軍宣布大規模實彈軍演

2020-07-23 20:59:40

〔編譯陳成良/綜合報導〕美中緊張情勢攀升之際,中國人民解放軍23日宣布,將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域,進行大規模實彈演習,並實施封海公告,反制美國意味濃厚!

此前,美國雷根號航空母艦戰鬥群、日本海上自衛隊、澳洲國防軍和19日起在菲律賓海進行聯合軍演美日澳三國聯合軍演,加上美國勒令關閉中國駐休士頓總領事館,致使美中關係緊張情勢節節攀升。

中國官媒《環球時報》23日透過推特發佈這則消息,解放軍95180部隊在公告中警告,屆時將禁止相關海域一切海上航行及漁業作業,船隻禁止出海,如有擅自出海造成危險,後果自負。

公告中強調,這次實彈打靶覆蓋範圍廣、彈藥威力大,擅自出海被誤炸誤傷的風險極大,希望駐地廣大群眾對自身生命財產安全負責,切勿擅自出海!

中國海軍去年8月17日至18日,也曾南海北部灣潿洲島附近海域進行實彈演習,觸動了與中國在南海有領土爭議的越南神經。

