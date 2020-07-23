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    向美國亮劍！中國解放軍宣布大規模實彈軍演

    解放軍25日起在雷州半島以西海域舉行實彈軍演。（翻攝自推特）

    解放軍25日起在雷州半島以西海域舉行實彈軍演。（翻攝自推特）

    2020-07-23 20:59:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美中緊張情勢攀升之際，中國人民解放軍23日宣布，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習，並實施封海公告，反制美國意味濃厚！

    此前，美國雷根號航空母艦戰鬥群、日本海上自衛隊、澳洲國防軍和19日起在菲律賓海進行聯合軍演美日澳三國聯合軍演，加上美國勒令關閉中國駐休士頓總領事館，致使美中關係緊張情勢節節攀升。

    中國官媒《環球時報》23日透過推特發佈這則消息，解放軍95180部隊在公告中警告，屆時將禁止相關海域一切海上航行及漁業作業，船隻禁止出海，如有擅自出海造成危險，後果自負。

    公告中強調，這次實彈打靶覆蓋範圍廣、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的風險極大，希望駐地廣大群眾對自身生命財產安全負責，切勿擅自出海！

    中國海軍去年8月17日至18日，也曾南海北部灣潿洲島附近海域進行實彈演習，觸動了與中國在南海有領土爭議的越南神經。

    解放軍在雷州半島海域軍演的封海公告。（翻攝自微博）

    解放軍在雷州半島海域軍演的封海公告。（翻攝自微博）

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