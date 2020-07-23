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    驚！武漢一家人買湯吃到蝙蝠 來源不明憂染武肺急衝醫院檢測

    陳先生在把湯加熱時赫然發現湯裡有隻蝙蝠。（圖擷取自微博影片）

    陳先生在把湯加熱時赫然發現湯裡有隻蝙蝠。（圖擷取自微博影片）

    2020-07-23 22:24:47

    〔即時新聞／綜合報導〕網路盛傳蝙蝠為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的源頭，而近日，中國武漢民眾陳先生與家人在一同享用湯品時，竟意外的發現湯裡有隻蝙蝠，被嚇得半死的陳先生與家人立刻做了病毒檢測，幸好最後證實是虛驚一場，

    據中媒報導，武漢市民陳先生的家人於7月10日，在住家附近的餐廳買了一盅肚片湯，陳先生的父親獨自喝了兩天，第三天全家人才一同食用，但陳先生在把湯加熱的過程中時發現，湯裡頭竟有個黑色不明物體，覺得疑惑的陳先生與家人仔細一看，才發現居然是隻蝙蝠幼崽。陳先生的母親表示，當下她還以為那是八角，但沒想到用筷子一撥才發現這個「八角」居然長著翅膀和耳朵。

    擔心感染武漢肺炎的陳先生除了與家人立刻到醫院進行病毒檢測外，也向業者反映問題，但餐廳老闆表示，湯品來源是上游的生產商，他只是分銷商，雖然他願意負擔陳先生家人的醫療檢測費，但品管問題與他無關。

    但該湯品的生產商卻指出，湯品製作要熬上3至4小時，蝙蝠若是在這期間內意外掉進去，那應該會被煮熟才對，但湯罐中那隻蝙蝠卻似乎是生的。陳先生的母親卻反駁表示，「每次吃完都有用袋子裝好，再封口放進冰箱，蝙蝠不可能自己飛進冰箱」

    當地市場監督管理所的所長則表示既然蝙蝠來源難以確定，那向陳先生販售產品的餐廳就應當先行賠付，後續再行理清責任歸屬。

    所幸陳先生一家三口檢測結果均為陰性，而餐廳老闆也一如承諾支付陳先生2000人民幣（約合台幣8404元）的檢測費。

    相關新聞請見︰

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    陳先生的母親表示，當下還以為湯裡的黑色物體是八角。（圖擷取自微博影片）

    陳先生的母親表示，當下還以為湯裡的黑色物體是八角。（圖擷取自微博影片）

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