為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國、港府相繼威脅 恐強迫港人放棄英國BNO

    針對英國政府將在2021年開放讓持有BNO護照的港人居留英國最多5年，最終可選擇申請歸化英國籍，引起中國與港府反彈，揚言不承認BNO護照；有外媒認為，中國有可能強迫港人放棄BNO護照，再脅迫航空公司拒承認BNO護照。（路透）

    針對英國政府將在2021年開放讓持有BNO護照的港人居留英國最多5年，最終可選擇申請歸化英國籍，引起中國與港府反彈，揚言不承認BNO護照；有外媒認為，中國有可能強迫港人放棄BNO護照，再脅迫航空公司拒承認BNO護照。（路透）

    2020-07-23 22:05:56

    〔即時新聞／綜合報導〕針對英國政府將在2021年擴大「英國國民（海外）（BNO）護照的權限，開放讓持有BNO護照的港人居留英國最多5年，最終可選擇申請歸化英國籍，引起中國與港府反彈，中國更揚言不承認BNO護照；有外媒認為，中國有可能強迫香港人放棄BNO護照，之後更藉此脅迫外國航空公司拒絕承認BNO護照作為登機證件。

    綜合外媒報導，中國外交部發人汪文斌在今天（23日）痛批英國不顧「中方嚴正交涉，執意在BNO問題上搞政治操弄」，違反國際法及國際關係基本準則，干涉香港事務及中國內政，威脅中國考慮不承認BNO護照；港府隨後也跟進北京當局說法，批評英國「嚴重違背自身承諾，亦嚴重干預香港特區事務」，繼單方面宣布暫停與香港簽訂的引渡協議後，又在BNO的問題上大做文章，更強調「港府將全面支持與配合中國外交部所採取的進一步措施」。

    不過也有聲音質疑中國要怎麼不承認BNO護照，立法會民主派議員、律師涂謹申表示，香港人往返中國是用返鄉證，出入境香港是用香港護照或身分證，非中國籍的香港永久居民也是持其他國家護照及香港身份證，「中國不承認BNO護照影響有限」。

    然而BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonnell）認為，北京當局的進一步措施，可能包括迫使要申請香港護照的香港人先放棄其BNO護照，讓其無法以BNO身份移居英國，而中國可以在廢止承認BNO後，「要求航空公司不接受BNO護照作為登機證件，來阻止BNO護照持有人出境到外國」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國2021年將BNO擴權 中外交部怒斥：不承認
    2020-07-23 19:01

    英國2021年將BNO擴權 中外交部怒斥：不承認
    中英翻臉 中國駐英大使嗆：與中國脫鉤就是與未來脫鉤
    2020-07-23 15:35

    中英翻臉 中國駐英大使嗆：與中國脫鉤就是與未來脫鉤
    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」

    玩色新風潮 與快打旋風共創「騎機」
    英國公布BNO擴權計畫細節 明年新增香港特別簽證
    2020-07-22 23:59

    英國公布BNO擴權計畫細節 明年新增香港特別簽證
    英國「護港」擴大BNO護照權利 中國駐英使館：堅決反對
    2020-07-02 11:33

    英國「護港」擴大BNO護照權利 中國駐英使館：堅決反對
    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢

    父母被騙買凶宅！女兒助人買屋圓夢
    國際今日熱門
    2020-07-23 00:00

    美疫情持續惡化 民調：3成受訪者認為實際死亡數應較低

    2020-07-22 23:23

    敘利亞國會大選執政黨大勝 反對派轟鬧劇：候選人都他們的人

    2020-07-22 23:12

    武漢肺炎》武肺席捲印度！研究人員推估首都已近1/4人口被感染

    2020-07-22 23:32

    苦練「蘿莉音」開直播騙「抖內」 他半年得手210萬元 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播