中國、港府相繼威脅 恐強迫港人放棄英國BNO

針對英國政府將在2021年開放讓持有BNO護照的港人居留英國最多5年，最終可選擇申請歸化英國籍，引起中國與港府反彈，揚言不承認BNO護照；有外媒認為，中國有可能強迫港人放棄BNO護照，再脅迫航空公司拒承認BNO護照。（路透）

2020-07-23 22:05:56

〔即時新聞／綜合報導〕針對英國政府將在2021年擴大「英國國民（海外）（BNO）護照的權限，開放讓持有BNO護照的港人居留英國最多5年，最終可選擇申請歸化英國籍，引起中國與港府反彈，中國更揚言不承認BNO護照；有外媒認為，中國有可能強迫香港人放棄BNO護照，之後更藉此脅迫外國航空公司拒絕承認BNO護照作為登機證件。

綜合外媒報導，中國外交部發人汪文斌在今天（23日）痛批英國不顧「中方嚴正交涉，執意在BNO問題上搞政治操弄」，違反國際法及國際關係基本準則，干涉香港事務及中國內政，威脅中國考慮不承認BNO護照；港府隨後也跟進北京當局說法，批評英國「嚴重違背自身承諾，亦嚴重干預香港特區事務」，繼單方面宣布暫停與香港簽訂的引渡協議後，又在BNO的問題上大做文章，更強調「港府將全面支持與配合中國外交部所採取的進一步措施」。

請繼續往下閱讀...

不過也有聲音質疑中國要怎麼不承認BNO護照，立法會民主派議員、律師涂謹申表示，香港人往返中國是用返鄉證，出入境香港是用香港護照或身分證，非中國籍的香港永久居民也是持其他國家護照及香港身份證，「中國不承認BNO護照影響有限」。

然而BBC駐北京記者麥笛文（Stephen McDonnell）認為，北京當局的進一步措施，可能包括迫使要申請香港護照的香港人先放棄其BNO護照，讓其無法以BNO身份移居英國，而中國可以在廢止承認BNO後，「要求航空公司不接受BNO護照作為登機證件，來阻止BNO護照持有人出境到外國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法