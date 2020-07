土耳其女子遭情殺引眾怒 伊斯坦堡爆發抗議活動

2020-07-23 22:28:14

〔即時新聞/綜合報導〕土耳其一名27歲女子被男友殺害的情殺案在當地引起眾怒,並激起大眾對於該國令人震驚的婦女殺戮率的關心,近日在伊斯坦堡及其他3個城市掀起抗議活動。

綜合外媒報導,土耳其女學生皮娜(Pınar Gültekin)的遺體於21日在愛琴海沿岸的穆拉省(Muğla)一處林地中被發現。根據土國媒體指出,皮娜遭前男友毆打、勒死,這名恐怖情人還把她的屍體放在垃圾箱中焚燒,並用混凝土覆蓋湮滅證據。該男子目前已因殺人罪被拘留。

請繼續往下閱讀...

週二晚上,在伊斯坦堡的貝西克塔什(Beşiktaş)社區及土耳其其他3個城市舉行了悼念皮娜和其他被殺害女性的守夜祈福活動,並抗議日益增加的女性暴力犯罪。民眾的憤怒也在社群網路上燃燒,預估會有更多社運團體及女權人士發起抗議活動,呼籲政府採取進一步行動。

對婦女的暴力行為和所謂的「榮譽殺人」是土耳其根深蒂固的問題。根據2009年的一項統計表示,有42%的15-60歲的土耳其婦女曾承受丈夫或伴侶的肢體或性暴力。

這個問題還越來越嚴重,2019年,有474名婦女被謀殺,創10年新高,受害人主要是遭伴侶和親戚謀殺。受武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)封鎖的影響,2020年的數字預計會更高。

這些數據是由新聞報導及「我們將阻止殺害婦女」運動組織(We Will Stop Femicide)和受害者家屬收集、統計的。該組織在政府承認沒有保存記錄後開始追踪婦女的謀殺案。

#femicide #PinarGultekin #DomesticAbuse

Please sign this petition to help protect the basic human rights of women in Turkey:https://t.co/0TAZnBvtYt