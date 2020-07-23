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    選武漢領館便宜了美國！ 胡錫進叫囂：關香港才會讓華府喊痛

    美國要求中國駐德州休士頓總領事館關閉。對此，《環球時報》總編輯胡錫進今日表示，如果中國要關閉一間美國總領事館作為報復，應該不會選擇武漢總領事館，而是選擇駐香港，這樣才會讓華府「疼得不得了」。（路透）

    美國要求中國駐德州休士頓總領事館關閉。對此，《環球時報》總編輯胡錫進今日表示，如果中國要關閉一間美國總領事館作為報復，應該不會選擇武漢總領事館，而是選擇駐香港，這樣才會讓華府「疼得不得了」。（路透）

    2020-07-23 14:31:11

    〔即時新聞／綜合報導〕美國下令中國駐德州休士頓總領事館於72小時內撤離，引發中國強烈不滿，中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（23日）在微博發文表示，如果中國要報復，關閉一間美國總領事館，應該不會選擇武漢，而是要選擇香港總領館，這樣才會讓華府「疼得不得了」。

    胡錫進表示，《路透》引述知情人士消息，表示美國要求關閉休士頓總領館後，中國考慮關閉美國駐武漢總領館作為報復。不過他認為，「這一次路透社八成是錯了」。據他所知，美國先前早已做好撤離準備，並希望中國拿武漢總領館開刀，這樣對美國損失最小，「路透社發出這個消息似乎在誘導中方這樣做」。

    胡錫進指出，如果中國決定以牙還牙，那麼應該不會選擇武漢總領館，因為這樣「太便宜美方」。美國是突然通知中國，並只給72小時的時間撤離，極其無禮，且讓中方的撤離工作很麻煩。如中國選擇關閉武漢總領館，反而會讓美方好整以暇，離開的痛苦也減輕很多。

    胡錫進認為，中國要跳脫美方的「預設戰場」，在一個讓美國感到更痛的地方下手，擁有1千多人的香港總領館是個好選擇，並稱其「擺明是個情報中心」。中國的反制手段實際上也很多，既使不關閉香港總領館，只要把職員人數砍一大半，「也會讓華盛頓疼得不得了」。

    胡錫進說，看外交部發言人汪文斌昨日的談話，中國一定會報復，這讓美國駐中國的各領館都忐忑不安，「就讓他們緊張著吧」，最後中國再從中抓一個出來。

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