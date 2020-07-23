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    武漢肺炎》新疆疫情燒不停！ 中國網民︰看來是失控了

    新疆疫情連爆，中國網友哀嚎「失控了」。圖為接受檢測的新疆民眾。（路透）

    新疆疫情連爆，中國網友哀嚎「失控了」。圖為接受檢測的新疆民眾。（路透）

    2020-07-23 11:11:04

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，北京當局剛聲稱「新發地批發市場」群聚感染案連日「加零」後，新疆又爆多例疫情，更於20日宣布進入「戰時狀態」，引發各界關注。對此，中國衛健委今公布最新統計，22日境內單日新增19例本土病例，新疆就佔了18例，顯見其嚴重性。中國網友更悲觀表示「看來是失控了」。

    根據中國衛健委公告，昨（22日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例（新疆18例、遼寧1例、境外輸入3例），新增無症狀感染者31例（未公布詳細地區、境外輸入7例），新增疑似病例3例。

    對此，中國網友紛紛悲觀表示，「這麼多無症狀感染者」、「看來是失控了，越來越多」、「嚴重，不容樂觀」，也有不少人質疑，「新疆這波疫情始發地到底在哪？北京在新發地市場，烏魯木齊是在？」、「烏魯木齊怎麼又增加了？真的好害怕啊！源頭到底是什麼？行動軌跡呢？人家遼寧1例行動軌跡說得好清楚，我們這都8天了，提都沒提，到底在隱瞞什麼？」，不過也有人表示，「新疆太大了，沒那麼好查到源頭」、「別怕，都是監控範圍內」。

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