武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站

中國疫情再爆，遼寧大連灣站直接封站。示意圖，非本新聞列車。（美聯社）

2020-07-23 10:48:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，不僅新疆病例猛增，遼寧省也再度淪陷，大連市於昨（22日）新增1例本土病例，其每日通勤的大連灣站因此封站，所有列車通過不停車，中國網友紛紛哀嚎，「這病毒反反覆覆，沒完沒了呀」、「求求了，我真的挺想開學的，什麼證都沒考」。

綜合中媒報導，昨（22日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例（新疆18例、遼寧1例、境外輸入3例），新增無症狀感染者31例（未公布詳細地區、境外輸入7例），其中遼寧那1例本土病例每日從輕軌香爐礁站乘地鐵三號線到大連灣站上班，因此今（23日）起大連灣站封站，所有列車通過不停車，大連全市現場招聘活動也暫停，恢復時間待定。

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對此，中國網友紛紛哀嚎，「又開始了」、「香爐礁輕軌站那個人流量」、「我爸上班都是坐輕軌的，在香爐礁下車，真的太擔心了」、「本來計劃去大連玩，今天下午的高鐵，趕緊退了票命最重要」、「一波未平一波又起，這樣真頂不住啊」、「求求了，我真的挺想開學的，什麼證都沒考」、「9月到底能不能正常開學（哭）」。

也有人質疑，「那香爐礁輕軌站呢？那一站的人流難道不是更大嗎？」、「坐的是地鐵，不封車，封站有啥用」、「地鐵三號線也有責任，他發燒，你測溫測什麼了」，還有人表示，「大連這方面管控的很不嚴格，我之前從外地回大連，出去的時候工作人員大喊快走，不用掃碼，這樣的管理方式肯定會出病例」。

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