為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國遼寧疫情再爆！ 大連地鐵站直接封站

    中國疫情再爆，遼寧大連灣站直接封站。示意圖，非本新聞列車。（美聯社）

    中國疫情再爆，遼寧大連灣站直接封站。示意圖，非本新聞列車。（美聯社）

    2020-07-23 10:48:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國境內的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷，不僅新疆病例猛增，遼寧省也再度淪陷，大連市於昨（22日）新增1例本土病例，其每日通勤的大連灣站因此封站，所有列車通過不停車，中國網友紛紛哀嚎，「這病毒反反覆覆，沒完沒了呀」、「求求了，我真的挺想開學的，什麼證都沒考」。

    綜合中媒報導，昨（22日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例22例（新疆18例、遼寧1例、境外輸入3例），新增無症狀感染者31例（未公布詳細地區、境外輸入7例），其中遼寧那1例本土病例每日從輕軌香爐礁站乘地鐵三號線到大連灣站上班，因此今（23日）起大連灣站封站，所有列車通過不停車，大連全市現場招聘活動也暫停，恢復時間待定。

    對此，中國網友紛紛哀嚎，「又開始了」、「香爐礁輕軌站那個人流量」、「我爸上班都是坐輕軌的，在香爐礁下車，真的太擔心了」、「本來計劃去大連玩，今天下午的高鐵，趕緊退了票命最重要」、「一波未平一波又起，這樣真頂不住啊」、「求求了，我真的挺想開學的，什麼證都沒考」、「9月到底能不能正常開學（哭）」。

    也有人質疑，「那香爐礁輕軌站呢？那一站的人流難道不是更大嗎？」、「坐的是地鐵，不封車，封站有啥用」、「地鐵三號線也有責任，他發燒，你測溫測什麼了」，還有人表示，「大連這方面管控的很不嚴格，我之前從外地回大連，出去的時候工作人員大喊快走，不用掃碼，這樣的管理方式肯定會出病例」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎 》香港確診孕婦緊急剖腹產 34週早產寶寶插管
    2020-07-22 23:49

    武漢肺炎 》香港確診孕婦緊急剖腹產 34週早產寶寶插管
    2駭客竊武肺疫苗等機密 美司法部：中國國安部操控！
    2020-07-22 07:13

    2駭客竊武肺疫苗等機密 美司法部：中國國安部操控！
    熱氣球嘉年華 就在台南「水律川」

    熱氣球嘉年華 就在台南「水律川」
    中國要求搭航班入境者 一律憑5日內核酸檢測證明登機
    2020-07-21 17:14

    中國要求搭航班入境者 一律憑5日內核酸檢測證明登機
    武漢肺炎》昨宣布進入戰時狀態 中國今稱新疆20日新增8例
    2020-07-21 15:22

    武漢肺炎》昨宣布進入戰時狀態 中國今稱新疆20日新增8例
    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵

    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵
    國際今日熱門
    2020-07-22 11:21

    浙大性侵犯「留校察看」引眾怒！校方竟稱：再研議

    2020-07-22 11:08

    軍情動態》無人武器備受重視 美國海軍制定部署策略

    2020-07-22 12:22

    軍情動態》正式出局！ 美國空軍將接手土耳其F-35A戰機

    2020-07-22 12:46

    共軍若奪太平島 虛擬演習顯示美方不會派軍援台

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播