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    武漢肺炎》南亞疫情延燒 印度教聖地取消年度朝聖之旅

    武漢肺炎疫情持續延燒，印度教聖地宣布取消年度的阿瑪爾納特朝聖之旅。圖為阿瑪爾納特朝聖者。（路透資料照）

    武漢肺炎疫情持續延燒，印度教聖地宣布取消年度的阿瑪爾納特朝聖之旅。圖為阿瑪爾納特朝聖者。（路透資料照）

    2020-07-23 10:45:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）在美洲、南亞等地持續延燒，印度昨（22）日新增超過3.7萬例確診，印度教聖地宣布將取消歷史悠久的阿瑪爾納特朝聖之旅（Amarnath Yatra）。

    綜合外媒報導，印度單日新增逾3.7萬確診，累積近120萬例，總確診數僅次於美國和巴西。聖地阿瑪爾納特董事會（Amarnath Shrine Board）聲明表示，若要將醫療資源轉移到朝聖活動，將對當地已經緊繃的衛生系統造成巨大壓力，更將增加朝聖者面臨感染武漢肺炎的風險。

    阿瑪爾納特是印度教的聖地之一，位在印巴爭議地喀什米爾（Kashmir），朝聖之旅在每年夏季登場，吸引上萬名印度教教徒朝聖。

    去年因印度政府廢除憲法370條，撤銷喀什米爾特殊自治權，導致朝聖之旅在中途宣布取消。今年受疫情影響，使得朝聖之旅連續兩年被迫暫停，聲明表示，阿瑪爾納特石窟內舉行的宗教儀式，將為朝聖者進行線上直播。

    印度控制的喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）宣布，所有宗教朝拜地關閉到31日。據報導，當地單日新增約600例確診，總確診超過1.5萬。巴基斯坦也宣布，對喀什米爾地區實施封鎖。

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