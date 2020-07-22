印尼婦女懷孕1小時就產子？醫生：可能是隱性妊娠

印尼一名婦女在驚覺自己懷孕的一小時後就產下一子，引發熱議。圖為孕婦示意圖。（路透）

2020-07-22 23:49:20

〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名女子聲稱自己在經期正常的情況下突然懷孕，並且在一個小時後就生產，引發熱議。對此，有婦產科醫師表示該女子可能是「隱性妊娠」（cryptic pregnancy），指出這樣的狀況實為罕見，出現的可能性大概是2萬5千分之一。

綜合外媒報導，印尼西爪哇省（Jawa Barat）打橫市（Tasikmalaya）的28歲女子荷妮（Heni Nuraeni）原先就有2個孩子，最近再喜獲一名男嬰，她表示自己在臨盆前沒有感受到身體有什麼變化，每個月經期也正常，但就在某天突然發現腹部右側有東西在動，之後在短短一小時內就生下了孩子，母子兩人也都安全健康。面對這樣神奇的事情，荷妮也驚嘆這是上天的奇蹟。

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荷妮1小時產子的事情傳開之後，在當地引起熱議。而印尼萬隆市（Bandung）哈桑薩迪奇醫院（Hasan Sadikin Hospital）的婦產科醫師露絲瓦娜（Ruswana Anwar）認為，孕婦不可能在沒有懷胎數月的情況下生產，指出荷妮的情況應屬於「隱性妊娠」，這樣的狀況很罕見，大概2萬5千名孕婦當中才會出現一位。至於為何月經正常，露絲瓦娜認為可能是懷孕期間荷爾蒙失調所致。

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