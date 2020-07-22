為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼婦女懷孕1小時就產子？醫生：可能是隱性妊娠

    印尼一名婦女在驚覺自己懷孕的一小時後就產下一子，引發熱議。圖為孕婦示意圖。（路透）

    印尼一名婦女在驚覺自己懷孕的一小時後就產下一子，引發熱議。圖為孕婦示意圖。（路透）

    2020-07-22 23:49:20

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼一名女子聲稱自己在經期正常的情況下突然懷孕，並且在一個小時後就生產，引發熱議。對此，有婦產科醫師表示該女子可能是「隱性妊娠」（cryptic pregnancy），指出這樣的狀況實為罕見，出現的可能性大概是2萬5千分之一。

    綜合外媒報導，印尼西爪哇省（Jawa Barat）打橫市（Tasikmalaya）的28歲女子荷妮（Heni Nuraeni）原先就有2個孩子，最近再喜獲一名男嬰，她表示自己在臨盆前沒有感受到身體有什麼變化，每個月經期也正常，但就在某天突然發現腹部右側有東西在動，之後在短短一小時內就生下了孩子，母子兩人也都安全健康。面對這樣神奇的事情，荷妮也驚嘆這是上天的奇蹟。

    荷妮1小時產子的事情傳開之後，在當地引起熱議。而印尼萬隆市（Bandung）哈桑薩迪奇醫院（Hasan Sadikin Hospital）的婦產科醫師露絲瓦娜（Ruswana Anwar）認為，孕婦不可能在沒有懷胎數月的情況下生產，指出荷妮的情況應屬於「隱性妊娠」，這樣的狀況很罕見，大概2萬5千名孕婦當中才會出現一位。至於為何月經正常，露絲瓦娜認為可能是懷孕期間荷爾蒙失調所致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「我太太羊水破了！」新手爸慌張 2暖警安撫助順產
    2020-07-11 19:52

    「我太太羊水破了！」新手爸慌張 2暖警安撫助順產
    孕婦當街臨盆 未婚警消神救援接生
    2020-04-07 05:30

    孕婦當街臨盆 未婚警消神救援接生
    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解！

    法人級理財機器人登場 國民投資痛點有解！
    悚！助產人員硬扯出寶寶 「拉斷頭頸」生變死
    2020-03-07 09:32

    悚！助產人員硬扯出寶寶 「拉斷頭頸」生變死
    巴黎通勤列車上生產 嬰兒享免費搭車至25歲
    2018-06-19 00:32

    巴黎通勤列車上生產 嬰兒享免費搭車至25歲
    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵

    降低肇事率 車側與內輪差盲區是關鍵
    國際今日熱門
    2020-07-22 00:37

    包裹寄給《捍衛任務2》反派？挖空咖啡豆走私古柯鹼露餡

    2020-07-22 06:22

    佛書被「菩薩」查禁？ 淨空法師曾大讚習近平「菩薩化身」

    2020-07-22 00:15

    長江5層樓高建築水上飄？「移動城堡」真相曝光

    2020-07-22 00:25

    驚悚畫面曝光！男學生走廊「後仰跳投」 下秒倒頭栽墜樓 影片

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播