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    防疫新時尚！超模、精品設計師群起響應「＃戴上該死的口罩」

    英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）今日在Instagram響應「＃把口罩戴上」（#WearADamnMask）運動，向全球4千423萬粉絲示範口罩的正確戴法。（圖擷取自Instagram＿caradelevingne）

    英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）今日在Instagram響應「＃把口罩戴上」（#WearADamnMask）運動，向全球4千423萬粉絲示範口罩的正確戴法。（圖擷取自Instagram＿caradelevingne）

    2020-07-22 20:27:49

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在全球延燒，然而多國並不盛行全民戴口罩的防疫模式。近來，全球時尚圈、影視藝文界人士群起響應「＃戴上該死的口罩」（#WearADamnMask）風潮，並親自示範口罩穿搭。

    全球疫情爆發後，愈來愈多人意識到口罩有助於有效防疫，然而許多人即使戴上了口罩，卻沒把口罩戴好。對此，英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）今（22）日就在Instagram上，以圖解向超過4千4百萬的粉絲，示範正確的口罩戴法。

    卡拉以簡潔圖說指出，口罩不是掛在耳朵上就有防疫效果，要完整遮住口、鼻，才能達到有效防護；此外，她也多次以口罩形象示範日常穿搭，另外，她在6月4日也戴上黑色口罩聲援黑人民權運動。

    另外，好萊塢女演員珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）日前（20日）也在Instagram上指出，她的摯友Kevin一直以來身體都很健壯（Perfectly healthy），在今年四月初時卻因感染武漢肺炎而臥病在床。

    「他不是唯一一個，疫情確實在發生。」，珍妮佛接著說，「如果我們希望疫情結束，不能天真以為我們能凌駕於疫情之上，對吧？但我們卻在那麼做。現在我們唯一能做的就是拜託請＃戴上該死的口罩」。

    而美國時裝品牌Tory Burch設計師Tory Burch早在6月底就在Instagram 放上她戴著口罩的自拍照呼籲，戴上口罩是保護自己也是保護他人的最簡單方法，更直言「『＃戴上該死的口罩』並非操作政治話題，而是攸關生死的議題」，同時該品牌也在口罩短缺時，量產販售Tory Burch獨家設計口罩

    此外，義大利傳奇時尚部落客Chiara Ferragni自疫情爆發以來，就曾多次在Instagram上發布配戴著口罩的穿搭照，示範戴著口罩也可以很有時尚態度；立陶宛超現實雕塑家ASPENCROW也將Instagram大頭照換成「戴口罩」版本。

    防疫議題持續發酵，至今該主題標籤的相關貼文在Instagram上已超過4.7萬則。

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