美阿拉斯加州發生規模7.8極淺層強震 發布海嘯警報

美國阿拉斯加州近海在台灣時間今（22日）下午發生規模7.8強震，海嘯警報發布。（圖擷自太平洋海嘯警報中心）

2020-07-22 15:17:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉斯加州近海在台灣時間今（22日）下午發生規模7.8強震，海嘯警報發布。

據美國地質調查局（USGS）觀測指出，台灣時間今下午2點12分，在阿拉斯加州近海近海發生規模7.8地震，震央位於阿拉斯加州佩里維爾（Perryville）南南東方約99公里近海，震央深度僅10公里。

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太平洋海嘯警報中心已發布海嘯警報，南阿拉斯加沿海都響起海嘯警報聲，呼籲警告區內居民撤離至內陸或高地。

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