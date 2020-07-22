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    龐皮歐親自敲定「一對一」會晤 羅冠聰：凸顯美對中強硬立場

    羅冠聰（左）在倫敦罕見地單獨會晤美國國務卿龐皮歐。（擷取自羅冠聰臉書）

    羅冠聰（左）在倫敦罕見地單獨會晤美國國務卿龐皮歐。（擷取自羅冠聰臉書）

    2020-07-22 15:39:08

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）近日出訪英國，並於21日下午單獨會晤同樣身處英國的香港民運人士羅冠聰。羅冠聰表示，由龐皮歐幕僚口中得知，此次罕見的「一對一」會晤是由龐皮歐本人親手敲定，無懼中方即將出現的威嚇，凸顯美方對中方的堅定立場。

    羅冠聰今天（22日）下午在臉書發文表示，他於當地時間21日下午在英國倫敦會見龐皮歐，談及香港《國安法》實施後的局勢，以及近年中共治港策略與未來國際對中政策的分析。雙方「一對一」會面超過20分鐘，與過往香港民運人士和美國政府代表的會談不同，實屬罕見。

    羅冠聰表示，香港立法會將於9月舉行大選，日前更有61萬香港民眾無畏打壓，參與首次香港民主派初選投票，但北京當局密謀巧立名目「DQ」（取消資格）候選人，他呼籲國際務必密切關注香港未來2個月的局勢發展。

    羅冠聰說，他個人也表達了在《國安法》下被迫離開香港的感受與想法，並提及其他留守香港或被迫遠走他鄉的香港民主派人士的苦況與狀態。他強調這是一次非常具建設性且深入的交流，他很感謝美國駐倫敦大使館以及英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）的安排。

    羅冠聰強調，希望龐皮歐能對香港青年面對的苦難有更深入的了解。期望未來能夠繼續與美國政界的朋友有更多交流，為港人大聲疾呼，並推動國際社會強硬應對中共威權擴張。

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