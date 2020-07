湮滅證據？中駐美總領事館焚燒大量文件 消防員遭擋門外

2020-07-22 13:32:51

〔即時新聞/綜合報導〕美中關係近來緊張,一舉一動皆引發外界揣測。有外媒報導指出,中國駐美休士頓總領事館突然在後院焚燒大量文件,甚至引來消防員到場處理,但不得其門而入。

《ABC13》報導,中國駐美總領事館在館內後院焚燒裝滿文件的垃圾箱,由於外交使館等同該國領土,因此當地消防員無權入內,只能站在門外待命。

消防隊指揮佩納(Sam Pena)表示,焚燒的情況看來在掌控之中,他們沒有權限進入領事館,只好在外頭監控。

專門報導中國事務的美國記者艾倫厄布拉希米恩(Bethany Allen-Ebrahimian)在推特上分享現場照片,並寫道「大家應該很清楚這代表著什麼意思」。

Houston fire department responding to fires from documents being burned at the Chinese consulate in Houston https://t.co/O1WBh1BXlF

It should be clear to everyone what this means. https://t.co/30idlFVjre