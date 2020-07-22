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    湮滅證據？中駐美總領事館焚燒大量文件 消防員遭擋門外

    中國駐美休士頓總領事館。（美聯社）

    中國駐美休士頓總領事館。（美聯社）

    2020-07-22 13:32:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美中關係近來緊張，一舉一動皆引發外界揣測。有外媒報導指出，中國駐美休士頓總領事館突然在後院焚燒大量文件，甚至引來消防員到場處理，但不得其門而入。

    《ABC13》報導，中國駐美總領事館在館內後院焚燒裝滿文件的垃圾箱，由於外交使館等同該國領土，因此當地消防員無權入內，只能站在門外待命。

    消防隊指揮佩納（Sam Pena）表示，焚燒的情況看來在掌控之中，他們沒有權限進入領事館，只好在外頭監控。

    專門報導中國事務的美國記者艾倫厄布拉希米恩（Bethany Allen-Ebrahimian）在推特上分享現場照片，並寫道「大家應該很清楚這代表著什麼意思」。

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