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    中英仍是「黃金時代」？ 中方稱「重點不是說而是做」

    對於中英關係是否仍處於「黃金時代」，汪文斌稱「重要的不是怎麼說，而是怎麼做」。（路透）

    對於中英關係是否仍處於「黃金時代」，汪文斌稱「重要的不是怎麼說，而是怎麼做」。（路透）

    2020-07-22 12:00:14

    〔即時新聞／綜合報導〕前英國首相卡麥隆（David Cameron）曾於2015年指中英關係進入「黃金時代」，但中英2國近來因香港、華為等議題關係緊張，英國外相拉布（Dominic Raab）日前說他不會用這個詞彙形容中英關係，中國外交部發言人汪文斌則稱「重要的不是怎麼說，而是怎麼做」。

    綜合外媒報導，對於英國宣布中止與香港的引渡協議，汪文斌昨天（21日）在記者會上續稱「香港事務是中國內政」。被問及現今是否還能用「黃金時代」形容中英關係時，汪文斌說，國與國的關係應建立在相互尊重的基礎上，恪守不干涉內政的基本準則，「中英關係的發展，重要的不是怎麼說，而是怎麼做」。

    英國外交大臣拉布19日接受英國《天空新聞》（Sky news）訪問時，同樣被問到中英關係是否仍處於「黃金時代」，拉布回應「這不是我會使用的詞彙」，但他強調英國會根據國家利益與國際夥伴合作，與中國發展積極關係，同時維護香港的利益。

    隨著美中對立情勢升高，英國也逐漸向美國靠攏。英國政府本月1日宣布對持有「英國國民海外護照」（BNO）的香港民眾放寬權利，居留權由6個月延長至5年；14日宣布禁止華為參與英國5G網路建設，2027年前完全撤換現有華為設備；20日宣布無限期中止與香港的引渡協議，同時將對中國的武器禁運擴大至香港。

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