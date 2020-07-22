軍情動態》正式出局！ 美國空軍將接手土耳其F-35A戰機

美國決定向洛克希德馬丁購買14架F-35A戰機，其中包含了土耳其8架F-35A戰機的改裝合約，代表土耳其正式出局，圖為F-35A戰機。（路透）

2020-07-22 12:22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近期向軍火商洛克希德馬丁下訂14架F-35A戰鬥機，其中包含了土耳其8架F-35A戰機的改裝合約，價值近8.62億美元（約為新台幣253億元），代表土耳其正式出局。

綜合外媒報導，美國去年決定將土耳其排除在F-35聯合打擊戰鬥機計畫之外，經過1年之後，美國國防部終於在20日晚間做出決定，在洛克希德馬丁最新獲得的美國空軍14架F-35A戰機合約中，其中包含了8架原先賣給土耳其的F-35A戰機改裝合約。

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外媒指出，1名美國國防部官員21日透露，改裝合約符合美國國會2020財年國防政策和支出法案的規定，他表示，既然土耳其以不在生產計畫內，原先2022年至2023年將交付土耳其的8架F-35A戰機就重新導入美國空軍，除此之外，美國空軍還另外向洛克希德馬丁下訂6架F-35A戰機，總共14架。

土耳其原本欲透過聯合生產計畫引進100架F-35A戰機，未料土國去年向俄國購買S-400防空飛彈系統，同年7月便遭美國踢出聯合生產計畫，即便當時土耳其首批F-35A戰機已出廠，土國飛官及技術人員先前也都展開相關飛行及維修訓練，但這些戰機卻從未「正式」移交土耳其。

即便上月底美國國會曾提出斡旋方案，透過向土國購買俄製S-400防空飛彈系統，緩和彼此F-35A戰機上的僵局，不過土耳其沒有同意，而俄國方面則指出此舉完全違反俄土軍購合約，未獲俄羅斯許可前，土耳其不可能向美國轉售S-400防空飛彈系統。

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