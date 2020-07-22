武漢肺炎》南韓增63例 強化版教會防疫規定24日起解除

圖為韓國光州一處教會禮拜情況，教友皆遵守防疫規定保持社交距離。（歐新社）

2020-07-22 10:43:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍持續延燒，據南韓防疫單位最新統計，南韓21日增63例確診，單日新增病例分布方面，境外移入病例數仍大於本土感染。南韓國務總理丁世均今日召開中央災難安全對策本部會議表示，將從24日起解除針對教會採取的強化版防疫措施。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓21日新增63例確診病例，另新增1例死亡病例，為時隔5天回升到60例以上；南韓境內確診病例數累計達1萬3879例，死亡病例數累計達297例。

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21日新增病例中，63例中有29例本土感染病例，除光州1例外，其他28例集中在首都圈，分別為首爾市16例、京畿道8例和仁川市4例。境外移入病例則有34例，19例為入境檢疫過程確診，15例為入境後隔離期確診；病例來源國包含烏茲別克、菲律賓、美國、哈薩克等地。

「新天地教會」、「旺成教會」等教會群聚感染案嚴重影響南韓防疫，南韓政府於本月8日起實施對教會強化版防疫措施，禁止例行禮拜外的教會活動和聚餐等，同時也要求使用電子出入登記系統記錄進出者身分資訊。

觀察實施後結果，丁世均指出，絕大多數教會嚴守防疫規定，近期與教會群聚相關新增病例幾乎為零，針對教會之強化版防疫措施將從24日起解除，但地方政府可視情況採取行政措施。

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