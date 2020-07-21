中國寮國狂蓋水壩 洞里薩湖逆流延遲害慘百萬人

流向東南亞最大湖泊洞里薩湖的重要水源已連續2年延後，嚴重破壞當地的漁業活動，對100多萬人生活造成威脅。（路透）

2020-07-21 23:56:46

〔即時新聞／綜合報導〕據河流專家指稱，流向東南亞最大湖泊洞里薩湖的重要水源已連續2年延後，嚴重破壞當地的漁業活動，對100多萬人生活造成威脅。官員說，這是因為乾旱以及中國和寮國狂蓋十幾座水壩破壞了湄公河的自然水流，因此湖水逆流恐要等到下個月。

《路透》報導，每到雨季，地處下游的湄公河猛漲的水勢就會引發連接洞里薩湖的河川逆流，長達約120天，直到9月下旬雨季結束。在此期間，湖面會增大到原來的6倍，而河水不僅填滿湖泊也帶來豐富的魚類資源，但現在這些情況都還沒發生。

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依靠湖泊為生的的當地民眾Khon Kheak說，他捕了2個晚上的魚，但都抓不到足夠的量，只讓他賺了約3美元（約新台幣89元），而去年他一天收入有12到25美元（約新台幣357到745元），足以讓他養活一家6口。

柬埔寨國家湄公河委員的副秘書長Long Saravuth表示，根據降雨預測和降雨數據，湄公河逆流應該在8月發生。

湄公河委員會（MRC）將逆流延遲歸咎於2019年降雨減少和湄公河上游多個水壩運行，其中2個在寮國，11個在中國。MRC說，「從現在開始，逆流的時機將可能與以往不同」。

中國和寮國則聲稱，這些水壩帶來重要的經濟利益、調節水流量，有助於防止嚴重的洪水和乾旱。

洞里薩湖的河川逆流延遲，威脅當地漁民生計。（路透）

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