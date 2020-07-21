為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國寮國狂蓋水壩 洞里薩湖逆流延遲害慘百萬人

    流向東南亞最大湖泊洞里薩湖的重要水源已連續2年延後，嚴重破壞當地的漁業活動，對100多萬人生活造成威脅。（路透）

    流向東南亞最大湖泊洞里薩湖的重要水源已連續2年延後，嚴重破壞當地的漁業活動，對100多萬人生活造成威脅。（路透）

    2020-07-21 23:56:46

    〔即時新聞／綜合報導〕據河流專家指稱，流向東南亞最大湖泊洞里薩湖的重要水源已連續2年延後，嚴重破壞當地的漁業活動，對100多萬人生活造成威脅。官員說，這是因為乾旱以及中國和寮國狂蓋十幾座水壩破壞了湄公河的自然水流，因此湖水逆流恐要等到下個月。

    《路透》報導，每到雨季，地處下游的湄公河猛漲的水勢就會引發連接洞里薩湖的河川逆流，長達約120天，直到9月下旬雨季結束。在此期間，湖面會增大到原來的6倍，而河水不僅填滿湖泊也帶來豐富的魚類資源，但現在這些情況都還沒發生。

    依靠湖泊為生的的當地民眾Khon Kheak說，他捕了2個晚上的魚，但都抓不到足夠的量，只讓他賺了約3美元（約新台幣89元），而去年他一天收入有12到25美元（約新台幣357到745元），足以讓他養活一家6口。

    柬埔寨國家湄公河委員的副秘書長Long Saravuth表示，根據降雨預測和降雨數據，湄公河逆流應該在8月發生。

    湄公河委員會（MRC）將逆流延遲歸咎於2019年降雨減少和湄公河上游多個水壩運行，其中2個在寮國，11個在中國。MRC說，「從現在開始，逆流的時機將可能與以往不同」。

    中國和寮國則聲稱，這些水壩帶來重要的經濟利益、調節水流量，有助於防止嚴重的洪水和乾旱。

    洞里薩湖的河川逆流延遲，威脅當地漁民生計。（路透）

    洞里薩湖的河川逆流延遲，威脅當地漁民生計。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國在湄公河建壩攔水！威脅東南亞數百萬人生計
    2020-04-28 12:05

    中國在湄公河建壩攔水！威脅東南亞數百萬人生計
    中國又說謊？ 新研究：中方建大壩確實壓縮湄公河下游水位
    2020-04-14 00:42

    中國又說謊？ 新研究：中方建大壩確實壓縮湄公河下游水位
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    湄公河近期出現「海藍寶石色」 專家：生態警訊
    2019-12-05 23:14

    湄公河近期出現「海藍寶石色」 專家：生態警訊
    中國寮國狂蓋水壩 泰北湄公河雄偉河道變窄溪
    2019-10-31 20:06

    中國寮國狂蓋水壩 泰北湄公河雄偉河道變窄溪
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    國際今日熱門
    2020-07-21 06:19

    英國外相：立即無限期中止與香港引渡協議

    2020-07-21 01:43

    中止對港引渡協議 英中關係再遭致命打擊

    2020-07-21 05:30

    英中止香港引渡協議 實施武器禁運

    2020-07-21 05:30

    彭博評比75新經濟體 台灣抗疫最優

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播