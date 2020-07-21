隱瞞解放軍身分 史丹佛大學中國訪問學者被控簽證詐欺

美國當局20日宣布，史丹佛大學的中國籍訪問學者宋琛（音譯）隱瞞身為解放軍現役成員的事實，已被控簽證詐欺。中共解放軍示意圖。（歐新社）

2020-07-21 23:06:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國當局20日宣布，史丹佛大學的中國籍訪問學者宋琛（Song Chen，音譯），隱瞞了身為解放軍現役成員的事實，已被以簽證詐欺（visa fraud）刑事罪名起訴。

美國司法部門發布的聲明指出，加州北區聯邦檢察官安德森（David L. Anderson）與聯邦調查局（FBI）舊金山分局特別探員班尼特（John Bennett）聯合宣布，現年38歲的宋琛被控簽證詐欺，20日上午在加州北區聯邦法院首度出庭，如果定罪，她最高將面臨10年徒刑及25萬美元（約新台幣745萬元）罰款。

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聲明指出，宋琛在2018年12月23日持J-1非移民簽證入境美國。J-1簽證是美國國務院為從事學術交流計劃的外國訪問學者提供。宋琛在2018年11月遞交簽證申請書，寫明她曾在中國軍方服役，期間為2000年9月1日至2011年6月30日，現任雇主為「西釣魚台醫院」（Xi Diaoyutai Hospital），地址是「北京市阜成路30號，郵政編碼100142」。她描述自己是神經科醫師，到美國是為了在史丹佛大學研究腦部疾病。

檢方指出，宋琛在簽證申請時提供的資料是謊言，她入境美國時仍為解放軍現役成員，填寫雇主是醫院只是為了掩護解放軍現役成員的身分，地址恰好就是解放軍空軍總醫院。調查人員在網絡搜尋發現，宋琛與解放軍空軍旗下機構關係密切，列出她隸屬於北京空軍總醫院和解放軍第四軍醫大學。

調查人員還在宋琛的外接硬碟發現她在今年6月21日刪除了一封寫給中國駐紐約領事館的信函。她在信中向領事館解釋，她在美國的研究需要延期1年，解放軍空軍及第四軍醫大學已許可她延長簽證，而她簽證申請書中雇主一欄填寫的北京西釣魚台醫院只是幌子。她還在信中解釋，中國軍方批准的文件是機密，無法用網路傳送。

聲明指出，宋琛被控以虛假陳述騙取簽證，今（21）日再度出庭。

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