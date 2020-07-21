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    軍情動態》利比亞政府軍擬進攻戰略港 埃及將出兵反制

    利比亞政府軍擊退軍閥哈夫塔的國民軍後，傳出有意出兵控制重要的石油輸出港蘇爾特擴大戰果。圖為政府軍計畫進軍蘇爾特的車輛。（路透）

    利比亞政府軍擊退軍閥哈夫塔的國民軍後，傳出有意出兵控制重要的石油輸出港蘇爾特擴大戰果。圖為政府軍計畫進軍蘇爾特的車輛。（路透）

    2020-07-21 23:47:09

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著土耳其支持的利比亞民族團結政府（GNA）擊退軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）的國民軍（LNA）後，政府軍計畫擴大戰果，傳出有意出兵控制利比亞重要的石油輸出港蘇爾特（Sirte），土耳其近日更提供1400多名外籍傭兵支援政府軍；對此支持哈夫塔與國民軍（LNA）的埃及也不甘示弱，埃及國會昨日（7月20日）授權軍隊可部署在利比亞，利比亞內戰恐進一步擴大。

    綜合外媒報導，哈夫塔的國民軍6月進攻利比亞首府的黎波里（Tripoli）失利後，政府軍在土耳其幫助下反攻，重新奪回的黎波里周圍的戰略要地，政府軍為擴大戰果，也誓言奪回今年初被哈夫塔攻佔的臨海城市蘇爾特（Sirte），這是重要的石油輸出港。

    蘇爾特目前是雙方內戰的最前線，若被政府軍攻占，將危及哈夫塔賴以為生的油田與碼頭等經濟命脈，政府軍近期已傳出往蘇爾特移動的消息，各戰線也陸續開始部署兵力；土耳其今年前3個月已派出4000雇傭兵支援利比亞政府軍，又陸續增援1400人。

    埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）曾警告，蘇爾特是「不可觸碰的底線」，攻擊蘇爾特周邊任何城市，都將引起埃及軍隊介入，而埃及國會昨天（7月20日）也授權埃及政府可在境外部署軍隊，「以捍衛埃及的國安並對抗外國恐怖份子的攻擊」；另一方面，美國也向參戰各方施壓，以確保利比亞油田周圍不會出現武裝衝突；據消息人士指出，美國已動用外交系統推動停火與政治談判。

    埃及國會（見圖）在昨日授權埃及軍隊可部署在利比亞，被視為將正式揮軍支援哈夫塔。（美聯社）

    埃及國會（見圖）在昨日授權埃及軍隊可部署在利比亞，被視為將正式揮軍支援哈夫塔。（美聯社）

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