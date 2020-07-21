30年邪教組織被破獲！專洗腦富家女 儀式竟是露奶獻身

義大利警方在諾瓦拉破獲一個邪教組織，組織內有不少奇怪的儀式，其中有女性成群脫去上衣跳舞。（圖擷自鏡報）

2020-07-21 23:26:14

〔即時新聞／綜合報導〕義大利警方在北部城市諾瓦拉破獲一個邪教組織，該組織由一名77歲的男子成立，透過各種工作業務來吸引有錢的女性加入，並進行洗腦，而組織進行不少奇怪的儀式，其中一群女性竟脫去上衣露出雙乳，並且開始跳舞。目前警方正在針對該集團進行調查。

綜合外媒報導，義大利警方在北部城市諾瓦拉（Novara）破獲這個邪教組織，利用學校、手工藝店等業務來吸引富家女，並加以洗腦。警方透露，組織中各成員地位是金字塔結構，成為組織中的教徒後，這些女生會被要求說服親戚加入，來象徵自己的忠誠，以接近邪教教主。

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除此之外，邪教教主會提供教徒工作以及房子，供給基本生活所需，並進而限縮教徒行動及聯絡對象，若是拒絕則會斷絕援助，以此威脅教徒持續留在組織中。

除了信仰上的忠誠，女教徒還必須繳交會費金援整體組織運作，還被教主說服接受性虐待、酷刑，來「點燃內心之火」，才能進入「神奇、夢幻的秘密世界」。

警方從獲得的影片中發現，邪教組織還要求教徒進行儀式，一群女性僅著短裙，將上衣脫去露出雙乳，在花園中開始跳舞，十分詭異。

警方透露，靠著退出組織的前成員通報，進行了2年調查，這次才能順利突襲破獲，而目前除了在諾瓦拉針對組織進行財產調查，也在鄰近城市進行搜查。警方目前尚未逮捕任何人，全案仍在調查中。

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