巴基斯坦對抖音下達最後通牒！ 要求管制淫穢粗俗內容

巴基斯坦電信管理局日前向抖音下達最後通牒，要求其管制淫穢粗俗的不道德內容。（美聯社）

2020-07-21 19:45:40

〔即時新聞／綜合報導〕抖音（Tiktok）是目前世界上最受歡迎的APP之一，但其引發的爭議也不少。近日巴基斯坦當局接到希望政府禁用抖音的申訴，因該平台上流竄著「不道德」的內容，恐影響青少年心智。巴基斯坦電信管理局（PTA）也在週一（20日）對抖音下達最後通牒，要求平台確實管制內容，更提到另一個相同性質的娛樂平台Bigo Live也因為同樣的原因遭政府封鎖，警告意味濃厚。

綜合媒體報導，近期抖音在巴基斯坦引起的爭議不小，日前在該國第二大城拉哈爾市（Lahore）才發生一名少女在抖音上面認識網友，出來見面慘遭輪姦的不幸消息，再度引起社會重視。

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巴基斯坦《黎明報》15日就表示，已有人向拉哈爾高等法院提出民事雜項申訴，要求當局禁用抖音。代表提出申訴的出庭律師薩瓦爾（Nadeem Sarwar）指出抖音已成為傳播色情內容的一種來源，恐影響青少年心智，像是孟加拉、馬來西亞都因為其包含色情和不當內容而禁用該APP。

據《路透》報導，巴基斯坦電信管理局20日發布聲明，表示收到相關投訴後，已向抖音和Bigo Live通知，要求管制淫穢粗俗的不道德內容，但收到的回覆讓人不滿意。聲明中指出，政府已決定封鎖Bigo Live，並對抖音發出最後警告。

路透表示，抖音官方以及BIGO Technology都還未回應此事。

根據分析公司Sensor Tower的數據顯示，抖音在巴基斯坦有近3900萬次的下載量，過去一年排名第三，僅次於WhatsApp和Facebook。

至於日後是否真的會禁用抖音，外界還是持保留態度，因為巴基斯坦即使是較為保守的穆斯林國家，但其與中共的關係良好，也將中國視為最大的投資國和最可靠的盟友。

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