英中止與港引渡協議 中方跳腳警告：放棄幻想！

中國外交部發言人汪文斌（見圖）在例行記者會上表示，英國應放棄在香港延續殖民影響的幻想。（路透）

2020-07-21 17:59:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日在國會宣布，英國即刻起「無限期」中止與香港的引渡條約。對此中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，英國應放棄在香港延續殖民影響的幻想，並停止以任何方式干涉香港事務及中國內政。

綜合外媒報導，中國對前英國殖民地香港實施了有爭議的港版國安法，引發國際輿論、撻伐。英國外交大臣拉布20日宣布「無限期中止與香港的引渡條約」，並指出中國在香港實施國家安全法「明顯並嚴重違反了英中聯合聲明」。

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綜合中媒報導，汪文斌在例行記者會上被問到中方對英中止與港引渡協議的看法，他表示，英國錯誤的涉港言論及措施，已經嚴重違反國際法和國際關係的基本準則，粗暴干涉中國內政。

汪文斌說，中方對英國行為「堅決反對」，並保留作出進一步反應的權利。他不斷強調，「香港事務是中國的內政，任何外國無權干涉」，並說「中國政府維護國家主權安全發展利益、全面準確貫徹一國兩制方針的決心以及反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

汪文斌最後表示，中方敦促英方「放棄在香港延續殖民影響的幻想」，立即糾錯並停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，以免更進一步損害中英關係。

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