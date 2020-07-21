南韓龍仁市物流中心大火 造成5人死亡

龍仁市一物流中心今早八點發生大火。（歐新社）

2020-07-21 11:37:56

〔即時新聞／綜合報導〕位於首爾市以南約40公里的京畿道龍仁市今日發生一起物流中心大火，目前至少已造成5人死亡。

根據南韓《韓聯社》 報導，位於龍仁市的SLC物流中心在當地時間上午8點29分發生大火，當時據傳火災發生時有69人仍在物流中心內，有64人已被撤離，其中4人受傷、另外則有5人死亡，目前火勢已被撲滅。此次火災起火原因仍未明朗，尚待消防單位調查。

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