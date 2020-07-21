廣告狂買！ 川普6月燒掉1.47億拚連任

美國總統川普為尋求連任，6月展開廣告宣傳攻勢，狂灑1.47億台幣，圖為川普。（美聯社）

2020-07-21 12:08:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國大選時間逼近，現任美國總統川普為尋求連任，6月展開廣告宣傳攻勢，狂灑5000萬美元（約新台幣1.47億元），6月支出已成長為5月的2倍，在5月11日至6月28日之間，購買投放逾5萬組廣告，試圖拯救因疫情而搖搖欲墜的選情。

據《路透》報導，美國總統川普競選團隊持續增加選戰力度，6月支出逾5000萬美元，為5月的2倍。根據20日美國聯邦選舉委員會所公佈的數據，川普截至6月底仍有近1億1300萬美元銀彈（約為新台幣33.3億元）。

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《路透》指出，川普競選團隊發現拜登（Joe Biden）民調領先後，將資金投入電視廣告宣傳，然而，當川普的廣告透過電視全國聯播之時，拜登6月下半月才瞄準賓州及密西根州，推出首支突襲宣傳廣告。

追蹤美國競選團隊經費的的衛斯理媒體計劃（Wesleyan Media Project）7月初發表研究報告指出，5月11日至6月28日期間，川普購買投放逾5萬組廣告，同期拜登僅投放3100組。

在《路透》7月14日至7月15日的民調中，拜登領先川普超過10個百分點，顯示儘管川普擁有廣告預算的銀彈優勢，但截至目前為止，多數美國人仍不滿意現任總統川普今年公衛危機的表現。

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