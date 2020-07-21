為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國牛津市高票通過 研擬與台灣城市締結姊妹市

    台灣防疫成果受到世界矚目，牛津市伸出友誼之手。英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）提案要求牛津市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，今天晚間以42票高票通過。圖為牛津市景。（中央社，圖取自Pixabay圖庫）

    台灣防疫成果受到世界矚目，牛津市伸出友誼之手。英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）提案要求牛津市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，今天晚間以42票高票通過。圖為牛津市景。（中央社，圖取自Pixabay圖庫）

    2020-07-21 12:38:20

    〔中央社〕台灣防疫成果受到世界矚目，牛津市伸出友誼之手。英國牛津市議員高達德（Stephen Goddard）提案要求牛津市議會研擬與台灣城市締結姊妹市，今天晚間以42票高票通過。

    自民黨籍議員高達德7月8日提案與台灣城市締結姊妹市，同黨議員韋德（Elizabeth Wade）連署支持，牛津市議會於英國當地時間20日晚間以視訊會議方式進行討論。

    高達德提案表示，牛津市目前在歐洲、中東與美洲有姊妹市，但在東亞地區尚無類似連結，英國也沒有城市與台灣城市締結姊妹市。

    提案列出台灣的成就，首先是建立「自由之家」所稱「充滿活力、具競爭性的民主制度，自2000年以來，歷經3次和平政黨輪替」，並為公民自由提供「強而有力」的保護。台灣也創造「經濟奇蹟」，從1950年代起，人均國內生產毛額（GDP）成長超過30倍，是同期成長最快速的全球5大經濟體之一。

    此外，台灣是亞洲首個同婚合法化的司法管轄地（jurisdiction），並創下領先全球的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫成果。

    提案指出，儘管台灣有多達2400萬人口，且與疫情爆發地中國武漢市地緣接近，但截至提案時間為止，台灣僅有7例死亡病例。台灣並在4月對英國在內的歐洲國家捐贈700萬片口罩，協助抗疫。

    根據外交部，捐贈歐洲的700萬片口罩僅是第一批，台灣於5、6月加碼施行國際人道援助，光是英國就收到200萬片口罩。

    高達德在會議中發言表示，儘管台灣目前身處外交黑洞，官員甚至無法參與世界衛生大會（WHA），但台灣依舊繁盛，在這次疫情保持個位數死亡病例，台灣城市有許多地方值得牛津市借鏡。

    他表示，全世界許多城市都與台灣城市締結姊妹市，甚至上海也與台北市有10年的善意交流。英國在這方面有所欠缺，牛津市應該扮演引領角色。

    議員最後以42票同意、1票反對，2票棄權通過工黨籍市議員克拉克森（Mary Clarkson）修正版提案，牛津市與台灣將從民間開始友善交流，逐步尋找共同點，由牛津市議會進一步研擬是否與台灣適當城市締結姊妹市。

    不過提案也表示，姊妹市關係與英國官方承認中華人民共和國的立場無關。牛津市感謝中華人民共和國人民的友誼，感謝中國人作為遊客、學生和居民對牛津市的貢獻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    突破！英國牛津市將討論與「台灣城市」締結姊妹市
    2020-07-19 20:07

    突破！英國牛津市將討論與「台灣城市」締結姊妹市
    歡樂時起雞皮疙瘩益處多？英美研究：更易進財
    2018-09-13 00:35

    歡樂時起雞皮疙瘩益處多？英美研究：更易進財
    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心

    父親節送禮攻略 三招擄獲老爸芳心
    分析1924萬人大數據 牛津研究：女糖尿病患較易得癌
    2018-07-23 00:28

    分析1924萬人大數據 牛津研究：女糖尿病患較易得癌
    美女高材生拿刀傷人 因太優秀免坐牢
    2017-05-18 17:02

    美女高材生拿刀傷人 因太優秀免坐牢
    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼

    1分鐘搞懂新投資方式【存基金】在夯什麼
    國際今日熱門
    2020-07-20 23:37

    南亞進入雨季 印度、尼泊爾及孟加拉爆發水災至少280死

    2020-07-20 14:18

    新華社稱港反對派害疫情再爆 網酸：慶回歸跳舞不譴責

    2020-07-20 16:42

    波特蘭示威被聯邦軍隊鎮壓 市長隔空舌戰川普

    2020-07-20 13:18

    防止火山爆發悲劇重演 紐西蘭開發預警系統

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播