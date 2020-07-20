英國外相：立即無限期中止與香港引渡協議

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日在國會宣布，英國立即「無限期」中止與香港的引渡條約。（路透）

2020-07-20 23:37:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國外交大臣拉布（Dominic Raab）20日在國會宣布，英國即刻起「無限期」中止與香港的引渡條約。同時也宣布，英國將把對中國的武器禁運擴大到香港。

綜合外媒報導，北京對前英國殖民地香港實施了有爭議的新國家安全法，引發國際撻伐。英國外交大臣拉布今日宣布，無限期中止與香港的引渡條約，他指出，中國在香港實施國家安全法「明顯並嚴重違反了英中聯合聲明」。

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加拿大和澳洲已中止了與香港的引渡條約，而美國也準備採行類似措施。

拉布也同時宣布對中國的武器禁運範圍擴大到香港。這意味著英國將不再允許國內公司出口可能致命的武器，包括中國政府可能用於對香港人民進行內部鎮壓的武器。拉布說，英國希望與中國「良好合作」，但「我們不會接受任何損害我們國內和國家安全的投資。」

拉布說，香港人來英國的「定制路線」將在2021年準備就緒，更多細節將在本週確認。他表示，將會在國會休會前提出修改英國國籍法的法案，容許持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港持有人將來可以在英國居留5年並申請英國公民身份。

英國首相強森（Boris Johnson）稍早表示，隨著政府準備改變對香港的引渡安排，他對中國態度將轉為強硬。

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