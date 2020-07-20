謠言終結站》美國瘋傳口罩壓條是5G天線 不僅可跟踪還致癌

美國出現口罩上的鼻樑壓條為5G天線，目的是透過無線電波跟踪並控制民眾，最終會導致人們大腦患上癌症的謠言。示意圖。（資料照）

2020-07-20 20:48:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，近來美國多地都祭出佩戴口罩的規定，但是仍有很多人拒絕，甚至出現了荒唐的謠言。有人透過社交媒體散播陰謀論，聲稱口罩上的鼻樑壓條為5G天線，目的是透過無線電波跟踪並控制民眾，最終會導致人們大腦患上癌症，是當地政府殺害民眾的計畫。

謠言源自當地一名女子在社交媒體上所發佈的一則影片。影片中，她手持一次性口罩說：「他們（政府）在賭場、其他地方分發這口罩。我買了5個。這是他們殺害我們（市民）的方式。」其後，該女子更剪開口罩，將金屬條移除，並表示它是5G天線。對此，不少美國人堅信不疑，更加拒絕配戴口罩。

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美國哥倫比亞廣播公司（CBS）無奈地製作了一集闢謠節目，詳細解釋口罩內鼻樑壓條的構造和作用，並強調這種設計20世紀70年代就出現了，那時候第一代移動通信技術都還沒出線。

節目主持人表示，口罩設計內含有鼻樑壓條的原意是用作增強封閉性，讓口罩及使用者的鼻樑更加貼合。

他認為，這個陰謀論很可能源自另一謠言。今年4月，有人傳出武肺病毒是由5G傳播，英國、荷蘭等多地還發生民眾燒毀5G基地台的事件。該節目強調，武漢肺炎會透過5G傳播是毫無科學根據的說法，呼籲民眾配戴口罩才是有效的防疫方式。

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