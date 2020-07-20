邊境封鎖走私更猖獗 巴拉圭海軍與犯罪集團爆槍戰

巴拉圭與阿根廷、巴西3國的邊界近期暴力事件層出不窮。圖為巴西和巴拉圭埃斯特之間的天然邊界巴拉那河上的友誼橋。（美聯社）

2020-07-20 22:42:31

〔即時新聞／綜合報導〕巴拉圭為防範武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情實施嚴格邊境封鎖，但卻導致該國與阿根廷、巴西3國的邊界近期暴力事件層出不窮，上週更有走私犯向執法人員開火，造成一名海軍陸戰隊隊員死亡，當局在槍戰結束後逮捕了35人。

《衛報》報導，當巴西和阿根廷正在對抗高漲的武漢肺炎疫情時，巴拉圭卻擁有拉丁美洲最低的感染率，因為巴國政府早在3月24日就關閉國界，但封鎖政策卻重擊了巴拉圭的經濟，如巴拉圭的第2大城埃斯特（Ciudad del Este），有9成企業依賴出口貨品到巴西。

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現今走私集團已經適應了封鎖政策，除了運用巴拉那河（Paraná river）上的250多個秘密走私港口外，據報導，走私者還使用遙控快艇和無人機在河上運送高價值貨物。巴西警方稱，邊境的巴拉那州的毒品沒收量（幾乎全部從巴拉圭走私）在2020年上半年比2019年同期增加了500％。

埃斯特的海軍指揮官說，近期巴拉圭、巴西和阿根廷的部隊在邊境看到更多暴力事件上演，以及巴西幫派的出沒。他告訴當地媒體：「這裡的局勢變得越來越危險，每天晚上都有多個地方開火。」

本月16日，走私集團向巴拉圭海軍的一艘巡邏船開火，一名海軍陸戰隊隊員被槍殺身亡。槍戰之後，軍方在埃斯特的聖米格爾河岸（San Miguel）附近社區逮捕了包括數名青少年在內的35人，稱他們協助走私者。目擊者說，逮捕是在槍口下進行的，官員未經許可便進入民宅。有多名男子被毆打後強押入車輛的畫面流傳出來。

巴拉圭國家預防酷刑機制的加萊亞諾（José Galeano）說，海軍陸戰隊顯然犯有侵犯人權的行為。他說：「他們（海軍）可能受到同事殉職的影響，但在任何情況下都絕對不容許這種情況發生。這些人（指被毆打的男子）像肉一樣被亂扔。」

巴拉圭海軍上將維拉斯克斯（Adlos Carlos Velázquez）呼籲進行正式調查，並將當地海軍指揮官予以停職處分。

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