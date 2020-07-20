多處自來水驚見「蠕蟲」！ 南韓總理要求徹查全國淨水廠

在近期傳出自來水中有蠕蟲狀生物後，首爾、仁川地區瓶裝水需求量上漲。（歐新社）

2020-07-20 21:16:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓自來水驚現「蟲蟲危機」！約2週前，仁川市居民反映自來水中有「迷樣生物」，近日在首爾、釜山、京畿道和南韓其他地區，越來越多民眾紛紛也反映飲用水中有蠕蟲狀生物。

《韓聯社》報導，仁川市政府懷疑，某種有翅昆蟲可能在水處理設施中產下了卵，其幼蟲可能已經通過水管進入了家庭。自大約一週前以來，首爾、釜山、京畿道和其他地方的當局都接收到民眾反映自來水中充斥著類似蠕蟲的生物。南韓總理丁世均今（20）日下令，要求緊急檢查全國484個淨水廠。

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仁川市政府自本月9日以來已收到將近600份關於自來水中幼蟲樣生物的投訴，官員從其中166個案例中收集到類似幼蟲的生物。市政府建議，當地2萬8262戶家庭在調查期間不要飲用自來水。市政府表示，這些蟲子似乎是來自仁川西區一處淨化廠。當局說，幼蟲可能已經傳播到與該地區家庭連接的水管中。

不過，水裡有蟲的不只是仁川。19日首爾市也有公寓居民反映，洗完澡後，在浴室地板上發現了長約1公分的「蠕蟲狀生物」，約和頭髮差不多粗，該生物被發現時似乎還活著「並且在動」。調查官員說：「根據仁川的類似報導，我們已經對首爾所有淨水設施和水庫進行了檢查，沒有發現任何問題。由於目前只有一個投訴，我們將集中精力確定 該建築物地下室水箱的狀況。」

京畿道政府也表示，已收到14份關於自來水中幼蟲樣生物的投訴，並已對該省的53個淨化設施進行了檢查。在釜山，市府官員透露，過去一週來，已經收到11份關於自來水中不明生物的投訴，並確認了4例中存在蠕蟲，官員表示，那些蠕蟲來自水生植物的可能性非常低，這些生物可能來自私人水箱或下水道。

在 Instagram 查看這則貼文 연합뉴스 공식 인스타그램（@yonhap_news）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 19 日 下午 5:23 張貼

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