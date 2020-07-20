受中國官媒訪問 傅高義：南海與台灣將成美中衝突引爆點

美國哈佛大學費正清東亞研究中心前主任傅高義（見圖）19日接受中國官媒《環球時報》採訪指稱，南海、台灣將成為美中衝突引爆點，台海有升級成第三次世界大戰的可能性。（歐新社資料照）

2020-07-20 23:53:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日不減對美國的強硬姿態，持續將兩國角力白熱化，台海情勢成為各國關注焦點，美國哈佛大學費正清東亞研究中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）19日接受中國官媒採訪指稱，南海、台灣將成為美中衝突引爆點，台海有升級成第三次世界大戰的可能性。

綜合媒體報導，美國眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho）17日受訪指出，打算授權美國總統在中國出兵犯台時動用武力；對此，中國官媒《環球網》在20日報導回擊，拐歪抹角以「台灣網友」口吻掩飾宣稱是「今年聽過最大的笑話」。

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傅高義是美國知名中國問題專家，19日接受《環球時報》訪問時表示，美、中兩國的關係「非常糟糕」，美國對中國的接觸並非完全失敗，但兩國仍有發生軍事衝突的可能；他以第一次世界大戰為例指出，若南海出現動亂，很快就會升級，假設大國間不能有所控制，就可能帶來災難性後果，每個國家都成為輸家，將會非常可怕。

傅高義說，他相信台灣領導人有意識到推動獨立的危險，並極力避免這種行為，「若北京領導人擔心台灣會跨過『台獨』紅線，或是認為美國不會為台而戰，那美中之間就有爆發戰爭的危機，台海衝突可能升級成為一場全人類的戰爭」。

針對中國對台灣的「武統」及「和統」手段，傅高義表示，中國企圖對台動武會招致危險，若僅是施加經濟壓力，台灣人更能感受到中國的影響力，「要獲得台灣人的支持，北京領導人必須找到某種辦法，讓台灣延續生活方式，台灣人能夠適應成為中國政治版圖的一部分，但他們反對改變生活模式」。

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