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    中國遊戲大抄赤燭「返校」 網友怒轟：有種抄「還願」

    2020-07-20 17:09:32
    中國遊戲團隊製作的新遊戲，被認為抄襲台灣赤燭製作的「返校」。（圖取自Steam）

    中國遊戲團隊製作的新遊戲，被認為抄襲台灣赤燭製作的「返校」。（圖取自Steam）

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣遊戲團隊「赤燭」製作的「返校」廣受好評，翻拍成電影「返校」還狂奪台北電影節6項大獎，中國遊戲團隊對此被爆抄襲該遊戲，在「Steam」發布新遊戲「煙火」，連標語「是瘋了，還是醒著？」都照樣造句，引發台灣網友怒轟。

    中國團隊製作的遊戲風格（右），被認為與返校（左）非常相似。（左圖取自返校，右圖取自Steam）

    中國團隊製作的遊戲風格（右），被認為與返校（左）非常相似。（左圖取自返校，右圖取自Steam）

    遊戲平台「Steam」近期有1款由中國團隊「拾英工作室」製作的新遊戲「煙火」即將上架，遊戲說明以英文呈現，介紹它屬於「東方恐怖益智遊戲」，故事發生在偏遠山區村莊，1場葬禮上的意外大火讓警方重新調查1起屠殺案，受害者的過去逐漸浮現，情況卻令人更加困惑，「是超自然現象，還是精心策劃的謀殺？」

    返校經典台詞「是忘記了，還是害怕想起來」，在中國遊戲中變成「是瘋了，還是清醒著」。（圖取自Steam）

    返校經典台詞「是忘記了，還是害怕想起來」，在中國遊戲中變成「是瘋了，還是清醒著」。（圖取自Steam）

    不過，從遊戲介紹影片裡可看見，遊戲場景風格、畫風均與「赤燭」製作的「返校」大為相似，就連「返校」內知名標語「是忘記了，還是害怕想起來」，都變成「是瘋了，還是醒著？」中國團隊製作的這款遊戲註記不支援繁體中文，目標客群為廣大簡體字市場。

    「還願」中一張符咒上頭寫有「習近平小熊維尼」，台灣網友認為中國遊戲團隊不敢對此抄襲。（圖片取自網路）

    「還願」中一張符咒上頭寫有「習近平小熊維尼」，台灣網友認為中國遊戲團隊不敢對此抄襲。（圖片取自網路）

    台灣網友們得知此事後，認為中國遊戲團隊「就是抄襲，沒什麼好說的」，也有網友留言表示「盜版大國，沒事的」、「笑他們不敢抄『還願』啦，裡面有小熊維尼抄好抄滿啊」、「我看他們是不要命了，等下不小心抄到台獨彩蛋」、「就抄，反正告不成」、「中國人不就這樣，沒什麼好大驚小怪的」

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