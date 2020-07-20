網路結盟影響國際政治？#TweetForTaiwan挺台用戶大分析

許多外國網友在5月初響應「推文挺台」（#TweetForTaiwan）運動。（歐新社檔案照）

2020-07-21 00:53:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院5月初在社群平台推特（Twitter）發起「推文挺台」（#TweetForTaiwan）運動，號召網友支持台灣參加世界衛生大會（WHA）。學者近日分析發現，活動開跑前7天就獲得約4萬條推文響應，泰國、台灣、印度用戶佔前3名；而這種「網友聯盟」模式未來是否越趨強大、並在國際政治中產生影響力，值得觀察。

「台灣政策倡議組織（TPI）」投書《E-International Relations》寫道，TPI蒐集5月1日至7日共約4萬條推特文章，其中有近1萬8000名用戶因為沒有公開其「所在位置」，或是所在國家難以辨別，無法當作樣本，扣掉之後剩下1萬1974條推文可以分析。

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分析結果顯示，有28%推文來自泰國，位居第一；其次是台灣（21%）、印度（19%）、美國（12%）和香港（11%），加起來佔推文90%以上。

文中提到，活動初期有人分析約500條推文，發現印度用戶佔將近一半；根據TPI的數據，第一天推文確實主要由印度、美國用戶構成，但從第二天開始，台灣發的推文爆炸性上升，而印度、美國、香港的推文也繼續增加，隔天泰國網友承繼台灣的火力，在接下來2天貢獻大量貼文，成為挺台冠軍。

TPI指出，這個結果象徵台灣、泰國、香港的「奶茶聯盟」（Milk Tea Alliance）興起，而泰國網友的強大戰力，可視為「nnevvy事件」的延伸。

至於印度網友支持台灣的原因，可能包含中印兩國自1962年邊境流血衝突以來的新仇舊恨、印媒抨擊中國藉武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情搞大外宣，以及疫情使經濟衰退加劇競爭等；不過印度也因疫情得以招攬撤離中國的工廠。

TPI認為，美國、中國等國際霸主之間的平衡關係，似乎沒有因為疫情而產生劇烈變化；反觀全球公眾和民間社會很可能成為國際社會秩序的潛在變化因子，通訊技術的進步使不同國家的公民可以在短時間內就共同利益問題發聲。TPI說，這些網友聯盟未來能否繼續加強，甚至取代國際政治中的傳統聯盟模式，值得觀察。

TPI分析響應「#TweetForTaiwan」的推特用戶分布。（擷取自E-International Relations）

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