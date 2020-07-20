敘利亞汽車炸彈爆炸已知5死 肇禍凶手仍成謎

敘利亞北部與土耳其相接出入境口岸「和平門」附近，在昨日（7月19日）深夜發生汽車炸彈爆炸攻擊，已知至少5人死亡、數十人受傷，目前仍未有組織出面坦承犯行，不過外界懷疑可能是庫德族或伊斯蘭國武裝份子所為。（路透）

2020-07-20 19:11:09

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞北部與土耳其相接的一處出入境口岸附近，在昨日（7月19日）深夜發生汽車炸彈爆炸攻擊，已知至少5人死亡、數十人受傷，目前仍未有組織出面坦承犯行，不過外界懷疑可能是庫德族或伊斯蘭國武裝份子所為。

綜合外媒報導，位在土耳其與敘利亞反抗軍控制區域「阿勒坡」（Aleppo）地區相接的邊境口岸「和平門」（Bab al-Salam），有輛汽車炸彈從土耳其入境敘利亞後，在口岸附近引爆，至少炸死5人、84人受傷；而根據總部設在英國的「敘利亞人權觀察站」（Syrian Observatory for Human Rights）則指出，造成7人死亡並有60多人受傷。

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雖然土耳其公媒《阿納多盧社》（Anadolu）的報導表示，目前沒有組織出面坦承犯行，但報導指出，過去庫德族曾發動過類似的汽車炸彈攻擊，認為此次攻擊極可能是庫德族「人民保護部隊」（PYG）與庫德族工人黨（PKK）所為；敘利亞人權觀察站卻認為，這起攻擊是伊斯蘭國（IS）的殘黨所做，為了報復土耳其與其支持的敘利亞反抗軍在近期對伊斯蘭國武裝份子加大清剿的力道。

另外，「阿勒坡」地區的城鎮阿夫林（Afrin），在昨天（19日）稍早也發生一起爆炸，共炸傷13人，其中包括兒童。

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