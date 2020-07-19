影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼

墨西哥1群正妹登山客半途遇到疑似發情的黑熊，不斷撲到穿著短褲的女子身上。（圖取自抖音）

2020-07-20 00:31:44

〔即時新聞／綜合報導〕不少民眾喜愛外出踏青，許多人放假更愛往山上跑，外國一群年輕的正妹登山客們被拍到登山半途竟被1隻疑似正在發情的黑熊，不料整隻熊竟貼到女登山客身上，還不斷東聞西嗅，讓她們都嚇爛了。

中國社群媒體「抖音」國際版今（19日）有墨西哥民眾貼出1段影片，3名走在山路上的正妹突然遇見1隻熊，她們立刻靜止不動，此時熊相中1名身穿短褲的女子，竟然站起來從女子的頭部開始、再經過肩膀、背部、臀部至腿部，不斷嗅她身上的氣味，還用兩個前肢將她往身體拉近。

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隊伍前方的正妹看到熊還沒有要放過自己的姊妹，嚇得用手直拍自己的胸膛，此時熊又再度站起來貼近短褲正妹，但發現女子還是沒有回應，熊先悻悻然地走開，又看似不甘心地回到女子身旁，輕咬她的腿部，並用左熊掌、右熊掌拍她的腿，被女子回絕後才離開。

PO文男子對此用西班牙語表示，「她們聽從我的建議，站在原地不動。」該段影片被註記「此影片中的動作可能導致嚴重人身傷害」，不少網友認為女子們舉動相當危險，有網友建議「登山怕遇到熊，最好還是用驅熊噴霧」、「面對熊低著身體慢慢往後退開」、「跑大S型讓熊追不到」、「有下坡可以跑就跑下坡更好」。

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@ponchodenigris Qué bueno que siguieron mis consejos de no moverse jajajajaja la ciudad de las montañas ⛰ en Mty. ♬ sonido original - ponchodenigris

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